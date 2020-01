Cựu cầu thủ V-League tham gia đường dây lừa đảo 2 "quý bà" hơn 1,6 tỉ

Tin lời người bạn ngoại quốc quen qua Facebook nhờ giữ số tiền hàng triệu USD, 2 "quý bà" bị lừa hơn 1,6 tỉ đồng, trong đó tham gia đường dây lừa đảo có cầu thủ nhập tịch từng đá V-League.

Chiều 16-1, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ifeanyi Mathhew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) 18 năm tù, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, người gốc Cameroon) 16 năm tù và Mothe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) 15 năm tù cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, bị cáo Nguyễn Hằng Tcheuko Minh là cầu thủ nhập tịch từng khoác áo các đội bóng Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai thi đấu tại giải V-League.





3 bị cáo tại toà





Theo cáo trạng, 3 bị cáo trên là những người gốc Châu Phi đến sinh sống và làm việc tại TP HCM nên quen biết nhau. Tháng 12-2017, thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch), Anthony biết được có nhóm người Châu Phi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ qua mạng Facebook. Những người này kết bạn với những nhiều "quý bà" và nhờ họ giữ một lượng tiền lớn với lý do đang ở những nơi chính trị không ổn định. Khi xong nhiệm vụ những người này sẽ sang Việt Nam sinh sống, nhận lại tiền sẽ chi cho những người phụ nữ này từ 10% trên số tiền nhờ giữ. Papa rủ Anthony cùng tham gia và bị cáo này đồng ý. Vì Anthony không biết tiếng Việt nên rủ Minh cùng tham gia. Từ tháng 12-2017 đến ngày 6-4-2018, Minh cùng đồng phạm thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt của 2 "quý bà" tại TP Cần Thơ và tỉnh Phú Yên hơn 1,6 tỉ đồng.



Vụ thứ nhất, Minh nhận thông tin của những người trong nhóm lừa đảo đóng giả làm nhân viên giao hàng để điện thoại cho bà T.H (ngụ tỉnh Phú Yên) chuyển tiền nhận quà của người tên Alex Tophen gửi từ Afghanistan. Đúng nội dung trao đổi với người bạn mà bà H. quen qua Facebook nhờ giữ giùm 2,5 triệu USD nên bà H. đống ý chuyển tiền cho Minh để đóng phí hải quan. Tổng cộng, bà H. đã 7 lần nộp tiền vào tài khoản mà Minh đã đưa với tổng số tiền 528 triệu đồng. Sau đó, Minh cắt liên lạc với bà H.







Nguyễn Hằng Tcheuko Minh lúc bị bắt







Vào tháng 3-2018, Anthony nhận thông tin từ Papa nội dung Emmanuel Denis là quân nhân Hoa Kỳ kết bạn qua Facebook với bà N.T.H.T (ngụ Cần Thơ) và nhờ bà T. giữ giùm số tiền lớn để khi về hưu sẽ qua Viêt Nam sinh sống. Anthony chuyển thông tin cho Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng điện thoại yêu cầu bà T. nộp tiền để nhận quà từ Emmanuel Denis.



Ngày 22-3-2018, Minh gọi cho bà T. xưng tên là Smith là nhân viên công ty ký gửi hàng hóa quốc tế, yêu cầu bà T. đóng phí hải quan để nhận một thùng hàng do Emmanuel Denis gửi từ Mỹ về. Bà T. tin là thật nên chuyển vào tài khoản do Minh cung cấp 3 lần với tổng số tiền hơn 356 triệu đồng. Để bà T. chuyển nhiều hơn, Minh và Anthony đưa ra lý do phải nộp tiền để mua hóa chất rửa tiền và sẽ rửa tiền cho bà T. xem nhưng cả 2 không biết cách làm. Martial nghe được nội dung nói chuyện của Anthony và Minh, Martial nói có thể rửa tiền được và tham gia cùng Minh và Anthony, số tiền nhận được của bà T. chia Martial phân nửa.



Minh gọi bà T. gặp Martial tại một khách sạn tại TP HCM. Martial đóng vai là ngoại giao mang tiền từ nước ngoài về và chuẩn bị một va li tiền giả gồm những tờ giấy trắng cắt thành nhiều tờ kích thước tương đương tờ tiền mệnh giá 50 USD, 100 USD và 100 Euro, đóng lại thành nhiều xấp, trong đó có vài tờ là tiền thật được phủ lên một lớp chất trắng.



Khi bà T. đến gặp Martial, Martial đã lấy lọ hóa chất và 2 tờ giấy trắng trong va li. Martial quét hóa chất lên tờ giấy trắng thì 2 tờ giấy nổi lên giống tờ 100 USD. Sau đó, Martial dùng nước rửa 2 tờ 100 USD rồi đưa bà T. kiểm tra. Bà T. sờ và thấy đây là USD Mỹ nên rất tin tưởng. Martial nói số tiền trong va li muốn sử dụng được phải mua hóa chất rửa với giá 100.000 USD. Do không đủ tiền nên bà T. thỏa thuận sẽ đưa trước 25.000 USD. Ngày 31-3-2018, bà T. đã đưa cho Martial 25.000 USD như đã thỏa thuận.



Sau khi nhận tiền, Minh nói với bà T. do chính sách mua hóa chất rửa tiền đã thay đổi nên phải có ít nhất 50.000 USD mới mua được, yêu cầu bà T. phải đưa thêm tiền. Do không còn tiền nên bà T. xin chia làm nhiều lần giao tiền. Nghi ngờ mình bị lừa nên bà T. trình báo công an. Ngày 6-4-2018, khi Minh và Martial nhận tiền từ bà T. tại một siêu thị ở Cần Thơ thì bị bắt quả tang.



