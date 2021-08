Những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn TP HCM từ ngày 15-8 đến 15-9

Xử nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch, chống phá



UBND TP HCM giao Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM, Sở Giao thông vận tải, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo thực hiện đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế không để gia tăng vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông và cháy, nổ trên địa bàn.



Tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp TP HCM, trong đó chỉ thực hiện kiểm tra (thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến) đối với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch và an toàn giao thông.



Tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp quận, huyện, TP Thủ Đức, khu vực cửa khẩu cảng biển và tổ tuần tra xử lý đảm bảo khép kín địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội hoặc xuyên tạc, kích động, chống phá trên địa TP.