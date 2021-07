Thành phố Hồ Chí Minh có thể giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần, kể từ ngày 1-8

Trước đoàn làm việc của Trung ương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, để kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 có thể mất hàng tháng, nên có thể TPHCM sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa, sau ngày 1-8.



Nhiều tỉnh đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16

UBND TP. HCM ra công văn khẩn, hiện thực hóa Chỉ thị 12 của Thành ủy về tăng cường mạnh mẽ Chỉ thị 16

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong buổi làm việc với TPHCM. Ảnh: Việt Dũng



Sáng 30-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc tại TPHCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.



Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.



Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng



Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo, của đồng chí Tổng Bí thư, chia sẻ những khó khăn, vất vả của TPHCM – TP lớn nhất cả nước trong việc phòng, chống dịch. Theo Chủ tịch nước, đó là những tình cảm lớn lao mà toàn Đảng, toàn dân dành cho TPHCM trong giai đoạn khó khăn này. Đồng chí đề nghị lãnh đạo cơ quan liên quan, tại cuộc họp này có ý kiến với trách nhiệm lớn nhất, đóng góp cho TPHCM, giúp TPHCM sớm thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.



Báo cáo trước đoàn công tác, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tính đến nay TPHCM đã trải qua 61 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.



Trong 19 ngày thực hiện Chỉ thị 16, bình quân mỗi ngày TPHCM phát hiện hơn 3.300 ca mắc, trong đó phần lớn trong khu cách ly, phong tỏa. TPHCM đã điều trị khỏi gần 25.200 bệnh nhân, hiện đang điều trị hơn 36.700 bệnh nhân, trong đó có hơn 875 bệnh nhân đang thở máy và 8 bệnh nhân đang can thiệp ECMO. Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã điều trị khỏi cho 381 bệnh nhân từ nặng, rất nặng sang nhẹ.



TPHCM cũng thành lập trung tâm điều phối xét nghiệm, tổ chức hơn 2.200 tổ lấy mẫu. TPHCM thành lập 13 khu cách ly cấp TPHCM, 345 khu cách ly cấp quận huyện, 194 khách sạn có thu phí. Hiện TP đang cách ly tập trung 12.380 người và cách ly tại nhà 37.800 người; Thành lập 38 cơ sở điều trị theo mô hình tháp 5 tầng, với 46.000 giường, với tầng 5 là nặng và rất nặng – hiện đang điều trị 570 bệnh nhân.



Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Việt Dũng



Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TPHCM đã thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển bệnh nhân nặng, nguy kịch, kết nối dữ liệu, điều phối vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Đồng thời huy động được 4 bệnh viện tư nhân tham gia điều trị Covid-19 với quy mô 375 giường.



Về tiêm vaccine đợt 5, kể từ ngày 22-7 đến nay TPHCM đã tiêm được hơn 390.000 liều, lũy kế đến nay đã tiêm được 1,3 triệu lượt. TPHCM cũng đẩy mạnh sản xuất an toàn theo mô hình 3 tại chỗ, với 2.038 doanh nghiệp thực hiện với 100.000 lao động.



TPHCM đã công bố 2.833 điểm bán hàng hóa, tổ chức 1.000 điểm bán hàng lưu động, 1.000 điểm bán hàng theo chuỗi cung ứng linh hoạt, 24 mô hình siêu thị 0 đồng, huy động mạnh mẽ đường dây nóng 1022 để hỗ trợ người dân… Với nỗ lực tập trung hỗ trợ 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, TPHCM đã hỗ trợ được 496.000 đối tượng với số tiền 572 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ lao động tự do đạt 100%. Cùng với đó, các địa phương cũng hỗ trợ 334 tỷ đồng từ nguồn vận động.





TPHCM đã tổ chức nhiều gian hàng 0 đồng phục vụ người dân đang cách ly.



Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận xét việc hạn chế việc ra đường từ sau 18 giờ thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, từ 6 giờ sáng đến trước 18 giờ, nhiều người vẫn ra đường mà không có lý do cần thiết. TPHCM đã siết chặt các khu phong tỏa, “trong chặt, ngoài chặt”, nhanh chóng xét nghiệm đưa người có nguy cơ cao đi cách ly.



Nhận định chung, từ khi áp dụng Chỉ thị 15, siết chặt theo Chỉ thị 16, tốc độ tăng ca nhiễm bình quân/ngày đã chậm lại, hiện nay chỉ tăng bình quân 1,5 lần /ngày so với lúc áp dụng Chỉ thị 15 (hơn 6 lần bình quân/ ngày).



“Dù tốc độ chậm lại, tuy nhiên, số tuyệt đối ca mắc hàng ngày vẫn lớn do dịch đã lây lan sâu vào cộng đồng. Do đó để kiểm soát được dịch có thể mất hàng tháng, nên có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa, sau ngày 1-8”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.



Đề cập đến một số biện pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo thực thi triệt để các biện pháp siết chặt Chỉ thị 16, đặc biệt là từ sau 6 giờ sáng đến 18 giờ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.



Bên cạnh đó, TPHCM sẽ tập trung điều trị F0 nặng có bệnh nền, đưa hệ thống oxy dòng cao vào sử dụng sớm, tránh chuyển biến nặng, tăng điều trị tầng 3, 4, 5, rút ngắn thời gian điều trị F0. Sắp xếp, phân bổ lại nguồn lực y tế cho phù hợp, trong đó bố trí các y bác sĩ giỏi để đảm bảo hạn chế thấp nhất tử vong. Đồng thời vận hành hiệu quả trung tâm cấp cứu 115, không để chậm trễ trong vận chuyển F0 khi chuyển biến nặng.



Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ đưa vào vận hành 200 taxi chuyển công năng và 100 xe cứu thương. Thành lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh ở các Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, quận 12 để điều phối nhanh chóng bệnh nhân.



Đồng thời mở thêm các kênh thông tin, mở rộng mạng lưới bác sĩ tư vấn tình nguyện trực tuyến, để khi người dân cần tư vấn về sức khỏe có thể liên lạc.





Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Ảnh: Việt Dũng



Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, TPHCM đảm bảo hàng hóa, phân phối hàng hóa bằng nhiều hình thức, từng bước mở lại chợ truyền thống đảm bảo an toàn, tăng cường lực lượng vận chuyển và bán hàng lưu động.



Đặc biệt, TPHCM sẽ luôn quan tâm động viên, ổn định tâm lý, tinh thần của người dân trong khu phong tỏa, cách ly. Đi đôi với việc siết chặt giãn cách theo phương châm “trong chặt, ngoài chặt”.



Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thêm, TP sẽ phát huy, nhân rộng các mô hình tự quản, bảo vệ vùng xanh, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất an toàn. Đồng thời phát huy mạnh mẽ các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho người khó khăn, đảm bảo không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau do dịch bệnh.



Liên quan đến vaccine, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh TPHCM sẽ tổ chức nhận, mua và tiêm vaccine nhanh nhất theo kế hoạch, đơn giản hóa quy trình, mở rộng khung giờ tiêm vacccine.

* Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THANH LONG:



Bộ đánh giá cao TPHCM trong thực giãn cách xã hội, tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine, tập trung điều trị để giảm bệnh nhân nặng và tử vong. Việc tiêm vaccine trong bối cảnh giãn cách cũng gặp khó khăn, bên Bộ đã điều chỉnh lại cách tiêm. Bên cạnh đội ngũ y tế của TPHCM, ngành y tế đã huy động y tế các địa phương, các bệnh viện, trường đại học, sinh viên, giảng viên tới hỗ trợ TPHCM. Đến giờ này đã tiếp nhận hơn 10.000 lượt người đến hỗ trợ TPHCM về phòng chống dịch.



* Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH NGUYỄN VĂN HỒI:



Dịch bệnh đã làm giảm 50% số lượng việc làm trên địa bàn TPHCM. Trong lúc dịch bệnh tác động mạnh đến đời sống, công ăn việc làm, TPHCM là địa phương triển khai nhanh nhất gói hỗ trợ của TPHCM, của Chính phủ. Đến nay, gói hỗ trợ với quy mô gần 900 tỷ đồng đã chi trả được 98% đối với người dân trong diện nhận hỗ trợ. Đồng thời, TPHCM vận động được 250 tỷ đồng của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để chăm lo, hỗ trợ người dân.



* Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ĐỖ VĂN CHIẾN:



Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất, toàn bộ số tiền quyên góp của TPHCM cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vận động (gồm ủng hộ chăm lo khoảng 761 tỷ đồng, ủng hộ mua trang thiết bị vật tư y tế khoảng 1.500 tỷ, ủng hộ mua vaccine là 2.288 tỷ đồng; với tổng số tiền hơn 4.500 tỷ đồng - PV), sẽ để lại cho TPHCM để hỗ trợ người dân trong lúc nước sôi, lửa bỏng hiện nay.



Theo MẠNH HÒA - MAI HOA (SGGPO)