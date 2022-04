Sáp nhập trường, điểm trường: Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc sáp nhập trường, điểm trường nhằm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục (CSGD).

Tinh gọn, hiệu quả

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Duy Định thông tin: Sau 3 năm triển khai Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 5-6-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc sáp nhập trường, điểm trường, đến nay, tổng số trường công lập giảm 83 trường (giảm 10,4%) so với năm học 2017-2018. Trong đó, giảm 10 trường bậc mầm non, 68 trường tiểu học, 48 trường THCS; tăng 42 trường tiểu học và THCS, tăng 1 trường THPT (gồm cả trường THCS và THPT do sáp nhập để hình thành các trường liên cấp). Tổng số lớp của trường công lập giảm 515, số điểm trường giảm 406; tăng 18.459 học sinh; tăng 2.806 lớp học 2 buổi/ngày, lớp chuyên biệt, dân tộc nội trú. Tổng số trường ngoài công lập tăng 14 trường (tăng 40% so với năm học 2017-2018); tăng 187 lớp của trường tư thục, tăng 4.768 học sinh…

Việc sắp xếp, tổ chức lại các CSGD đã tạo nên diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả hơn. Cơ sở vật chất và trang-thiết bị dạy học tại một số trường được đầu tư tập trung, sử dụng hiệu quả hơn, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản bộ máy, giảm số lượng cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ gián tiếp. Mạng lưới trường, lớp vùng dân tộc thiểu số được củng cố, phát triển. Đa phần các thôn, làng đều có lớp mầm non, các xã đều có trường tiểu học ở trung tâm xã. Các điểm trường, lớp ghép được mở ở hầu hết thôn, làng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho trẻ em được đi học. Hầu hết các xã đã có trường THCS, các huyện đều có trường THPT. Mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông dân tộc bán trú ngày càng mở rộng về quy mô.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Trong giai đoạn này, các trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập cũng phát triển khá mạnh với 25 trung tâm được thành lập mới. Bên cạnh đó, sự phát triển các CSGD ngoài công lập từ nguồn lực của xã hội đã góp phần thúc đẩy việc áp dụng những cách tiếp cận giáo dục tiên tiến, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Song song với việc rà soát, sắp xếp hệ thống các CSGD, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã được các địa phương thực hiện cơ bản hợp lý, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và theo đúng quy định hiện hành. Việc đưa trẻ từ điểm trường về học ở trường chính đã nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 414/763 trường, đạt 54,26%...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai việc sáp nhập trường, điểm trường. Cụ thể, việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp, một bộ phận học sinh bị ảnh hưởng do khoảng cách đi đến trường xa hơn; việc sáp nhập dẫn đến một số CSGD thiếu điều kiện để thực hiện hoạt động giáo dục, không đảm bảo các tiêu chí để công nhận trường chuẩn quốc gia; nhiều trường điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng khi số học sinh bán trú tăng lên, không đáp ứng đủ nhu cầu học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học…

Sau 3 năm sắp xếp, tổ chức lại các CSGD đã tạo nên diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả hơn. Ảnh: Mộc Trà

Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku-cho hay: Sau sáp nhập, thành phố giảm 5 trường và 10 điểm trường. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu biên chế giáo viên nhưng không được hợp đồng lao động. Thành phố phải bố trí giáo viên dạy thêm giờ, trong khi các trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày dẫn đến nhiều trường gặp khó khăn. Ngoài ra, việc bố trí nhân viên kiêm nhiệm, nhất là việc bố trí 1 kế toán kiêm nhiệm nhiệm vụ tại 2 trường học hiện nay chưa có quy định cụ thể để chi trả chế độ.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo ông Lê Duy Định, thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp các CSGD gắn liền với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành các trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường. Đồng thời, điều chuyển, bố trí công tác đối với giáo viên để giải quyết tình trạng thừa-thiếu cục bộ; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, chú trọng các môn học còn thiếu, môn học tích hợp. Cùng với đó, các địa phương cần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm biên chế đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên trường học (như phối hợp với trạm y tế xã, phường để làm công tác y tế học đường, sử dụng kế toán kiêm nhiệm nhiều trường trên cùng một địa bàn), ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở cũng đã có văn bản xin bổ sung thêm biên chế. Tuy nhiên, các địa phương cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng này, trước mắt là tiếp tục tổ chức lại các CSGD gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành các trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, chuyển đổi mô hình các CSGD mầm non, phổ thông từ công lập thành ngoài công lập để giảm áp lực thiếu giáo viên biên chế cũng như nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Việc sáp nhập trường, điểm trường là phù hợp và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Do đó, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát việc thực hiện nội dung Chương trình hành động số 64-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, các địa phương tập trung rà soát việc bố trí cán bộ quản lý trong trường học, việc bố trí giáo viên giữa các vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Trong đó, cần rà soát và có giải pháp sử dụng hợp lý các tài sản dôi dư sau khi sáp nhập các trường, điểm trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Công điện số số 209/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức làm việc với các địa phương nhằm hướng dẫn và thẩm định việc thiếu giáo viên và nhân viên trong trường học, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc phân bổ giáo viên, nhân viên cho các địa phương đúng quy định. Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19 trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát, nghiên cứu trình UBND tỉnh về chính sách đặc thù để ngành GD-ĐT ngày càng phát triển hiệu quả hơn, chất lượng hơn.