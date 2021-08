Trẻ lớp 1 bắt đầu năm học mới như thế nào?

Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9. Lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23.8, tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Tuy nhiên kế hoạch này khó khả thi với một số địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.





Đổi mới, linh hoạt phương án dạy học trực tuyến



Tại Hà Nội, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 mà UBND TP.Hà Nội ban hành, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố là 1.9. Ngày khai giảng sẽ thống nhất tổ chức vào 5.9. Tuy nhiên, do dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, ngành giáo dục thủ đô dự kiến sẽ cho học sinh tựu trường và học trực tuyến, khi nào dịch bệnh được kiểm soát mới có thể cho học sinh đến trường trực tiếp.



Học sinh xem tài liệu học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Hải Nguyễn



Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đến thời điểm hiện tại, nhiều trường ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành cho học sinh học trực tuyến. Riêng với chương trình của lớp 1, các nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp như dạy học vào buổi tối với sự tham gia của phụ huynh, giảm số lượng môn học, dạy học qua video clip,... để đảm bảo chất lượng và phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi.



Cô Nguyễn Thị Hải – GV trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) cho biết, hạn chế của học sinh lớp 1 là bỡ ngỡ chưa quen cô, quen bạn. Bù lại, các con có khả năng tiếp thu kiến thức qua hình ảnh, âm thanh rất tốt. Do đó, giáo viên sẽ có sự điều chỉnh, tích hợp tranh, ảnh, bài hát, video… vào giáo án để kích thích tối đa sự hứng thú của con trẻ.



Cô Hải cho biết, thời điểm này, học sinh chỉ học một số môn học chính để làm quen, khởi động cho năm học mới. Và phụ huynh sẽ tham gia các buổi học cùng con, hỗ trợ giáo viên hướng dẫn con các thao tác với phần mềm học trực tuyến.



Còn tại khối các trường công lập, công tác chuẩn bị, phương án dạy và học đối với học sinh lớp 1 cũng đang được gấp rút thực hiện.



Cô Cao Thị Lan Hương – Hiệu trưởng trường TH An Hưng (Hà Đông) cho biết, nhà trường dự kiến dạy học cho phụ huynh trước, để bố mẹ nắm rõ được chương trình, cách học cũng như các thao tác để hỗ trợ con trong quá trình học trực tuyến. Sau đó sẽ có ít nhất 1-2 tuần để cô trò gặp gỡ nhau qua Zoom, làm quen với nhau. Dự kiến, sang tuần, nhà trường sẽ triển khai kế hoạch như trên.



Ưu tiên dạy học trực tiếp với trẻ lớp 1



Tại TPHCM, Sở GDĐT nhận định, năm học mới khó có thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp, vì vậy chương trình dạy học trong 4-6 tuần đầu năm là online. Theo đó, với giáo dục Tiểu học, từ ngày 8 đến 19.9 sẽ tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20.9, giảng dạy theo chương trình năm học mới.



Với riêng lớp 1 sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường internet. Đặc biệt, tùy từng trường hợp, sau khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.



Tại Vĩnh Long, phương án đón học sinh trở lại trường cũng được tính toán phù hợp với điều kiện vừa thực hiện chương trình vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, theo phương châm đặt sự an toàn của học sinh lên trên hết.



Theo ông Trịnh Văn Ngoãn - Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long, các cơ sở giáo dục Tiểu học dự kiến đón học sinh vào ngày 20.9.2021. Đồng thời, các trường cũng xây dựng phương án, kịch bản tổ chức giảng dạy từ xa khi học sinh không thể đến trường do dịch bệnh.



Tại các tỉnh như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình... học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm từ ngày 23 - 25.8 để tận dụng "thời gian vàng" cho học sinh đến trường học trực tiếp. Đây cũng là khoảng thời gian giúp học sinh lớp 1 làm quen với nền nếp sau thời gian dài học online và nghỉ học vì dịch.



Tại Nghệ An, thời gian tựu trường của học sinh toàn tỉnh sẽ được thực hiện đồng thời ở các bậc học và được thống nhất trong một ngày 1.9.



Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết, đối với học sinh vào lớp 1 không tựu trường trước ngày 23.8 vì ngành đã có mô hình chuyển tiếp cho học sinh mầm non 5 tuổi lên lớp 1 và giữa hai bậc học đã cho học sinh làm quen với việc học tập lớp 1 khi trẻ bắt đầu vào lớp 5 tuổi. Vì vậy, trẻ đã có một số kỹ năng cơ bản của môi trường tiểu học để sẵn sàng bước vào hoạt động học tập của lớp 1.



Tính đến thời điểm này, chỉ còn 1 số địa phương chưa chốt được lịch tựu trường của học sinh các cấp như: Tây Ninh, Trà Vinh, Ninh Thuận, Kon Tum, Bình Phước, Bình Thuận...

https://laodong.vn/giao-duc/tre-lop-1-bat-dau-nam-hoc-moi-nhu-the-nao-943841.ldo



Theo Tường Vân - Thiều Trang (LĐO)