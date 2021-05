Gia Lai: Chú trọng bảo đảm an toàn phòng dịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(GLO)- Sáng 27-5, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ cho các thành viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, sau khi có hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã tích cực tuyên truyền đến học sinh, học viên và phụ huynh về các nội dung đăng ký dự thi, thời gian thi, bài thi, môn thi và một số lưu ý đối với thí sinh, tổ chức điểm thi. Cùng với đó, chỉ đạo các trường phổ thông phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về những nội dung liên quan đến kỳ thi. Công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến kỳ thi đã được Sở GD-ĐT tổ chức theo đúng kế hoạch.

Để giúp học sinh lớp 12 tiếp cận với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đồng thời khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh, Sở GD-ĐT tổ chức kỳ thi thử từ ngày 27 đến ngày 28-5. Sau kỳ thi thử này, các trường phổ thông tổ chức chấm điểm, xét thử tốt nghiệp, phân loại đối tượng học sinh và tiếp tục ôn tập đến ngày 30-6.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thi

Cùng với đó, Sở GD-ĐT đã thành lập 62 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Đến nay, công tác thu nhận và nhập hồ sơ vào hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT đã hoàn tất. Sở cũng thành lập 53 đoàn kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và đã hoàn tất việc kiểm tra chéo hồ sơ giữa các đơn vị đăng ký dự thi vào ngày 22-5.

Đến nay, toàn tỉnh có 14.025 thí sinh đăng ký dự thi (13.495 thí sinh hệ THPT và 530 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên). Trong đó, có 2.494 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT (chiếm 17,78%); 618 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (chiếm 4,40%); 10.913 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng (chiếm 77,81%).

Ngoài ra, Sở GD-ĐT còn xây dựng phương án về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát ứng với từng cấp độ dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sở cũng dự kiến bố trí 39 điểm thi ở 17 huyện, thị xã, thành phố với 616 phòng thi (tăng 2 điểm so với năm 2020) với 1.282 cán bộ coi thi, 240 cán bộ giám sát, 460 nhân viên phục vụ, công an, y tế, trật tự viên; đồng thời bố trí dự phòng 200 cán bộ, giáo viên ở các khâu của ban coi thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thi

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở GD-ĐT với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sớm tham mưu ban hành thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian đến như: thành lập các ban trực thuộc Hội đồng thi; quản lý chặt chẽ từ khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi đến công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo; rà soát những tồn tại, hạn chế của kỳ thi năm ngoái để rút kinh nghiệm cho năm nay; lập danh sách giáo viên và những người làm nhiệm vụ tại kỳ thi gửi về Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để bổ sung và khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Tỉnh Đoàn bố trí lực lượng tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, tiếp sức mùa thi và hỗ trợ phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trục đường chính và điểm thi. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức cho thí sinh khai báo y tế bằng giấy hoặc quét mã QR code tại các điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi. Ủy ban nhân dân các huyện nhanh chóng rà soát các điểm thi và làm việc với hiệu trưởng các trường dự kiến đặt điểm thi về chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án hỗ trợ cho học sinh khó khăn tham gia kỳ thi; rà soát những học sinh thuộc đối tượng phải cách ly y tế (nếu có) để đề ra biện pháp xử lý kịp thời.

Ngành Y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng dịch cho kỳ thi, chỉ đạo đảm bảo tốt công tác khử khuẩn, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay... phục vụ trong thời gian diễn ra kỳ thi. Lực lượng Công an phối hợp các ngành, địa phương liên quan đảm bảo an toàn tại các điểm thi, bảo vệ vận chuyển đề thi, bài thi và điểm chấm thi...

HỒNG THI