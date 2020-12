Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại trong thời gian giáo viên cho phép

Bộ GDĐT vừa ban hành hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó có hướng dẫn chi tiết việc cho học sinh sử dụng điện thoại để phục vụ việc học tập.



Cần thận trọng khi cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp

Học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ học tập, nhưng phải theo sự hướng dẫn của giáo viên. Ảnh minh họa: Thế Đại



Giới hạn thời gian cho phép học sinh sử dụng điện thoại



Bộ GDĐT nhấn mạnh không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động để phục vụ học tập.



Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định; được giáo viên hướng dẫn cụ thể trong các hoạt động đã được thiết kế trong kế hoạch bài dạy, sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để sử dụng và bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội dung học tập.



Giáo viên thông báo cụ thể yêu cầu học sinh chỉ được sử dụng điện thoại như là một thiết bị hỗ trợ hoạt động học và những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại trên lớp, trong giờ học.



Chủ động kế hoạch dạy học để không gây áp lực cho học sinh



Đối với việc xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trình, Bộ GDĐT trao quyền chủ động rất lớn cho các cơ sở giáo dục trong hướng dẫn: căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GDĐT, hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình.



Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh (không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường)”.



Cũng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, kế hoạch giáo dục nhà trường do hiệu trưởng các trường quyết định được báo cáo sở GDĐT (đối với trường trung học phổ thông) và phòng GDĐT (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) trước khi bắt đầu năm học mới.



Bộ GDĐT quy định việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức các hoạt động học qua các hình thức: hỏi - đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập.



Đối với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho học sinh về các tiêu chí đánh giá và định hướng cho học sinh tự học.



Trong đó, chú trọng đánh giá bằng nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong kế hoạch bài dạy.

https://laodong.vn/giao-duc/hoc-sinh-chi-duoc-su-dung-dien-thoai-trong-thoi-gian-giao-vien-cho-phep-864309.ldo



Theo THIÊN HÀ (LĐO)