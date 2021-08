Sáng 18.8, hơn 15 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã tiêm, 111.308 ca khỏi bệnh

Sáng 18.8, Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 thông tin, đã có 15.591.450 liều vaccine đã được tiêm, trong ngày 17.8 thực hiện tiêm 247.817 mũi.



Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 293.301 ca mắc COVID-19, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.983 ca nhiễm). Tổng số ca được điều trị khỏi: 111.308 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 17.8 là 6.472 ca, chiếm tỉ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỉ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Bộ Y tế phân bổ vaccine dựa trên số ca mắc COVID-19 của từng địa phương. Hiện TP.HCM có số lượng ca nhiễm và tỉ lệ nhiễm cao nhất cả nước. Theo Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, TP.HCM được phân bổ 5.075.270 liều vaccine, số liều đã tiêm là 4.747.988; Tỉ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/ dân số (>= 18 tuổi) là 68.15%.

Tiếp đến là Hà Nội, số vaccine được phân bổ là 2.944.710 liều, số liều đã tiêm là 2.157.338; Tỉ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/ dân số (>= 18 tuổi) là 37.55%.

Cũng theo Bộ Y tế, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm hồi sức COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Trung tâm được thành lập từ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Y tế và được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở khu 4 tầng cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, với quy mô 200 giường dự kiến sẽ hoàn thiện toàn bộ vào cuối tháng 8. Trung tâm hoạt động với mục đích điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch cho người dân của tỉnh Vĩnh Long ngoài ra có thể nhận điều trị các bệnh nhân nặng của tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Nhi Trung ương và các đơn vị khác cung cấp đủ các trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc để đảm bảo hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 của Trung tâm.

Bệnh viện Nhi Trung ương cử tới đây 21 y, bác sĩ tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ y tế tại tỉnh Vĩnh Long về hồi sức tích cực và kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo được nhân lực hoạt động cho Trung tâm.

Bạc Liêu tăng cường xét nghiệm sàng lọc diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng

Tận dụng tối đa thời gian “7 ngày vàng” của đợt giãn cách thứ 3, ngành y tế Bạc Liệu đã khẩn trương tăng cường xét nghiệm tầm soát, sàng lọc COVID-19 để tách F0 ra khỏi cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh.

Tổ Công tác của Bộ Y tế đang làm nhiệm vụ thường trực tại Bạc Liêu cũng đã có mặt ở điểm lấy mẫu, xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên COVID-19 đặt tại Trường THCS Trần Văn Ơn, Phường 8, thành phố Bạc Liêu để giám sát hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc F0 ở đây.

Tại thành phố Bạc Liêu sẽ có 10.146 hộ gia đình được lấy mẫu ngẫu nhiên. Thành phố Bạc Liêu có 8 phường và 3 xã. Phường 8 là địa bàn được đánh giá là có nguy cơ về dịch bệnh, theo đó, phường 8 có 12.909 nhân khẩu với 2.849 hộ dân, ngành y tế sẽ tiến hành lấy 2.849 mẫu của đại diện hộ gia đình trên địa bàn để tầm soát COVID-19. Với các xã, phường còn lại được đánh giá thuộc diện “bình thường mới” sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Tổ Công tác Bộ Y tế trình cho UBND tỉnh về Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại Bạc Liêu.