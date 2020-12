Xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm làm lây dịch COVID-19

Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ra công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.



Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly ở TPHCM

Các cửa khẩu cần được giám sát nghiêm ngặt, phòng chống dịch bệnh xâm nhập.





Ngày 30.11, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, ra công điện khẩn gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải và Ngoại giao; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh



Tại công điện, Bộ Y tế cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia tăng, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn; để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia điện và đề nghị các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung công tác sau:



Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.



Tổ chức giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới đường bộ, đường biển, tại các khu vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định.



Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để tránh lây lan.



Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.



Bộ Y tế đề nghị các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

