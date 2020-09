Dịch COVID-19 ngày 14-9: Thế giới hơn 29 triệu ca, Israel phong tỏa toàn quốc lần thứ hai

Tính đến 6h ngày 14-9, trên toàn thế giới có hơn 29 triệu người dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong đó, có hơn 927.700 người chết và hơn 21 triệu người đã hồi phục.



Theo Tổ chức Y tế thế giới, ngày 13-9 vừa qua là ngày có số ca nhiễm mới trong một ngày trên toàn cầu cao kỷ lục. Tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua được ghi nhận là 307.930 trường hợp.



Các nước tăng nhiều nhất thế giới về số ca nhiễm mới lần lượt là Ấn Độ - với 94.372 ca, Mỹ - 45.523 ca và Brazil - 43.718 ca. Mặc dù vậy, số lượng ca nhiễm mới ở Mỹ đã giảm khoảng 44% so với lúc cao điểm của dịch vào ngày 16-7. Số ca mới ở Brazil cũng đang giảm.



Cả hai nước Mỹ và Ấn Độ đều có thêm hơn 1.000 ca tử vong trong khi Brazil có 874 trường hợp tử vong.



Kỷ lục trước đây được WHO ghi nhận về số ca nhiễm mới trong một ngày xảy ra vào ngày 6-9, với 306.857 trường hợp. Ngày có số tử vong nhiều nhất do COVID-19 cho đến nay là ngày 17-4.





Nhà hàng ở một số khu vực ở New York được mở cửa đón thực khách ở không gian bên ngoài - Ảnh: REUTERS



Lần thứ hai, Israel công bố phong tỏa toàn quốc



Liên quan đến dịch COVID-19, Israel sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ hai để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, có hiệu lực vào dịp năm mới của người Do Thái.



Theo BBC, lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu vào thứ sáu tới, 18-9 và kéo dài trong ba tuần.



Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định biện pháp này là cần thiết trong bối cảnh Israel có gần 4.000 ca nhiễm mới/ngày trong những tuần gần đây.



Theo hãng tin AFP, Israel hiện là nước đứng thứ 2 trên thế giới, sau Bahrain, về tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 tính theo dân số. Cho đến nay, Israel đã phát hiện 153.759 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.108 ca tử vong, trong tổng dân số 9 triệu người, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.



Bộ trưởng Nhà ở Yaakov Litzman phản đối phong tỏa Israel lần hai vì bảo vệ quyền tham gia lễ hội tôn giáo của người Do Thái - Ảnh: BBC



Sau khi có thông báo, bộ trưởng Nhà ở Israel - ông Yaakov Litzman - ngày 13-9 thông báo sẽ từ chức để phản đối biện pháp hạn chế nghiêm ngặt này.



Ông Litzman - từng giữ chức Bộ trưởng Y tế trước đây - cho rằng các biện pháp phong tỏa sẽ cấm người dân tới các đền thờ Do Thái trong các lễ hội Rosh Hashanah và Yom Kippur, một lễ hội quan trọng trong năm của người Do Thái, diễn ra vào ngày 27-9.



Theo ông, đây là điều bất công, không quan tâm tới hàng trăm ngàn người Israel và những người theo đạo Do Thái chính thống. Ông còn dọa đảng của mình sẽ rút khỏi liên minh trong chính phủ.



Lệnh phong tỏa mới ở Israel sẽ được áp dụng rộng rãi chưa từng có kể từ sau lần phong tỏa trước, bao gồm: tụ tập trong nhà không được quá 10 người, tụ tập bên ngoài không được quá 20 người.



Trường học, trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa, người dân chỉ được đi lại trong vòng 500 mét tính từ nhà mình, trừ trường hợp đi làm. Các tổ chức không thuộc nhà nước, doanh nghiệp không được tiếp xúc với khách hàng.



