Giới khoa học tìm ra tác nhân khiến COVID-19 lây lan gấp đôi

Cúm mùa có thể làm tăng gấp đôi việc lây lan COVID-19, theo một nghiên cứu mới ở Châu Âu.



Covid-19 xâm nhập não người

Nghiên cứu mới về COVID-19 chỉ ra, cúm mùa có tác động tới mức độ lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters.



Nghiên cứu mới về COVID-19 do Viện Max Planck ở Đức và Viện Pasteur ở Pháp cùng thực hiện cho thấy, trung bình một bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể lây cho 2 người khác, SCMP đưa tin.



Nếu bệnh nhân COVID-19 này cũng bị cúm mùa có thể lây virus SARS-CoV-2 cho từ 4 tới 5 người, nghiên cứu chỉ ra.



"Kết quả là rõ ràng" - các nhà nghiên cứu do nhà dịch tễ học người Đức Matthieu Domenech nêu trong bài viết đăng trên Medrxiv.org trong tuần này.



Ngày càng có nhiều lo ngại rằng làn sóng COVID-19 thứ 2 có thể ập tới bán cầu bắc trong mùa thu này, khiến cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện tại trở nên tồi tệ hơn.



Chuyên gia Domenech de Celles và các đồng nghiệp đã phát triển một mô hình có thể mô phỏng sự đồng lưu hành của bệnh cúm theo mùa và COVID-19.



Các chuyên gia phân tích dữ liệu COVID-19 ở các nước Châu Âu, trong đó có Bỉ, Italia, Tây Ban Nha và Na Uy, để phân tích tác động của 2 bệnh truyền nhiễm khác nhau này.



Đã có những tranh luận quanh việc bệnh cúm mùa ảnh hưởng như thế nào đến đại dịch COVID-19. Một số nhà khoa học tin rằng việc lây nhiễm các chủng cúm có thể tạo ra một phản ứng miễn dịch chéo có thể cung cấp sự bảo vệ phần nào để chống virus SARS-CoV-2.



Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác cho rằng, cúm mùa có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bởi bệnh nhân mắc bệnh cùng lúc phải chống chọi với 2 chủng virus khác nhau. Thêm vào đó, một số triệu chứng cúm mùa điển hình như ho và hắt hơi có thể làm lây lan COVID-19.



Nghiên cứu do chuyên Domenech de Celles dẫn đầu phát hiện “bằng chứng nhất quán rằng, trong giai đoạn đồng lưu hành, bệnh cúm mùa có liên quan đến tăng lây truyền SARS-CoV-2 trung bình gấp 2-2,5 lần ở mức độ quần thể" - các nhà nghiên cứu Đức và Pháp nói.



Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, việc giảm số ca COVID-19 mới sau làn sóng đầu tiên vào mùa xuân không chỉ do các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội mà còn nhờ kết thúc đợt dịch cúm mùa.



Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy từ 30-50% các trường hợp vừa mắc COVID-19 vừa bị cúm mùa có khả năng đã không được phát hiện. Một lý do có thể giải thích cho việc này, theo chuyên gia Domenech de Celles, là sự khác biệt trong thời gian khởi phát của hai căn bệnh.



COVID-19 thường cần hơn năm ngày để bắt đầu phát triệu chứng, lâu hơn so với thời gian ủ bệnh của cúm, vốn chỉ từ một đến hai ngày. Vì thế, khi bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 thì có thể là lúc người bệnh đã khỏi cúm mùa.



Đại dịch do biến thể của virus H1N1 năm 1918 đã lây nhiễm cho khoảng 1/3 dân số thế giới và cướp đi hơn 50 triệu sinh mạng. Dịch bệnh này xảy ra theo vài đợt và nhiều nhà khoa học tin rằng các đợt dịch bệnh bị thúc đẩy và trở nên tồi tệ hơn do cúm mùa.



Một nghiên cứu của Google và Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor hồi tháng 5 cho thấy, nhiễm cúm mùa có thể làm tăng đáng kể lượng enzym chuyển đổi angiotensin 2 (ACE2) trong cơ thể người. ACE2 là thụ thể chính mà virus SARS-CoV-2 dùng để liên kết với các tế bào vật chủ.



Tiến sĩ Wang Chen - Chủ tịch Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc ở Bắc Kinh và là cố vấn cấp cao của chính phủ Trung Quốc về ứng phó với đại dịch - cho biết, người dân nên tiêm phòng cúm trước khi mùa cúm đến vào tháng 11. Theo ông, việc tiêm phòng cúm có thể giảm nguy cơ bị nhiễm các loại virus khác nhau gây ra các triệu chứng tương tự. “Phải thực hiện trước cuối tháng 9, hoặc chậm nhất là tháng 10” - ông nói.





Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại



Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.



Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.



Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.



Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.



Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

https://laodong.vn/the-gioi/gioi-khoa-hoc-tim-ra-tac-nhan-khien-covid-19-lay-lan-gap-doi-835238.ldo



Theo THANH HÀ (LĐO)