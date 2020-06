Tình hình dịch COVID-19 sáng 12/6: Gần 7,6 triệu người mắc bệnh

Khu vực Mỹ Latinh, điểm nóng mới về dịch COVID-19, ghi nhận số ca nhiễm hơn 1,5 triệu người trong khi số ca tử vong là hơn 73.600 ca.





Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Manaus, Brazil ngày 8/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Theo thống kê của trang mạng wordometers.info, tính đến 8 giờ sáng 12/6, toàn thế giới ghi nhận 7.583.903 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 423.082 người đã tử vong.



Số bệnh nhân phục hồi hiện ở mức hơn 3,8 triệu. Mỹ vẫn là tâm dịch thế giới với 2.089.696 ca nhiễm và 116.030 ca tử vong.



Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Brazil, nước này ghi nhận thêm 1.239 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 40.900 ca và biến Brazil thành nước có số ca tử vong do COVID-19 nhiều thứ ba thế giới.



Brazil cũng ghi nhận thêm hơn 30.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 802.800 ca, xếp thứ hai sau Mỹ.



Tại châu Âu, Bộ Y tế Italy khẳng định virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan và các trường hợp mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng đang gia tăng, do đó thận trọng vẫn là nguyên tắc cơ bản khi chưa có vaccine phòng bệnh.



Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết số ca hồi phục gia tăng, đường cong dịch tễ đang đi xuống, nhiều vùng với chỉ số bằng 0, số ca tử vong giảm, và chỉ số RT (chỉ số lây nhiễm sau khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan) tại Italy hiện ở dưới 1.



Bộ trưởng Speranza cho rằng đây là những dấu hiệu tích cực, nhưng chỉ là một phần của thực tế dịch bệnh hiện nay, do đó không thể ngừng cảnh giác.



Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, tổng số ca mắc tại nước này là 236.142 ca, trong đó có 34.167 ca tử vong và 171.338 bệnh nhân đã hồi phục.



Tại châu Á, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ cảnh báo về khả năng gia tăng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại thủ đô.



Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết bên cạnh việc dỡ bỏ cảnh báo đưa ra từ ngày 2/6 vừa qua, chính quyền cũng nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh tại thủ đô Tokyo từ ngày 12/6.



Theo bà Koike, hiện số ca nhiễm mới hàng ngày cũng như các đường lây nhiễm chưa được xác định vẫn ở mức ổn định. Trong ngày 11/6, Tokyo ghi nhận 22 ca nhiễm mới, ít hơn 4 ca so với ngày trước đó.



Tại châu Phi, Bộ Y tế Ai Cập thông báo nước này ghi nhận thêm 1.442 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Bắc Phi này lên 39.726 người.



Đã có thêm 35 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này lên đến 1.377 người.



Bên cạnh đó, đã có 402 bệnh nhân khỏi bệnh và được ra viện, qua đó nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 10.691 người.

Theo NGUYỄN HẰNG (TTXVN/Vietnam+)