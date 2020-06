Mỹ đã vượt 2 triệu ca nhiễm COVID-19, lo ngại đợt bùng phát thứ 2

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại nhiều bang của Mỹ đã tăng cao trở lại sau thời gian ngắn mở cửa làm dấy lên lo ngại nước này đang đứng trước đợt bùng phát thứ hai sớm hơn dự kiến. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence loại trừ nguyên nhân do biểu tình.





Người biểu tình ở Massachusetts đeo khẩu trang khi xuống đường ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS





"Vào thời điểm hiện tại, không có sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh mới sau gần hai tuần kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát", ông Pence khẳng định trong cuộc phỏng vấn ngày 10-6 với Đài Fox.



"Nhiều người trong các cuộc biểu tình vẫn đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội", phó tổng thống Mỹ lập luận.



Tuy nhiên, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm có uy tín nhất nước Mỹ, lo ngại các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da màu là điều kiện lý tưởng để virus phát tán.



Tính tới 6h sáng 11-6 theo giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm của Mỹ đã vượt 2 triệu người, trong đó có hơn 115.000 đã chết. Tổng số người hồi phục là hơn 800.000.



Trước đó, gần 30 bang ở Mỹ đã ngừng báo cáo các trường hợp nhiễm mới và phơi nhiễm sau khi biểu tình bùng phát, với gần một nửa trong số này chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm mới sau hơn một tuần biểu tình.



Chuyên gia Eric Toner thuộc Trung tâm an ninh y tế Johns Hopkins cảnh báo đang có một đợt bùng phát dịch mới xảy ra rải rác ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, đặc biệt tại các bang đã mở cửa kinh tế sớm. "Đợt bùng phát vẫn còn nhỏ nhưng nó sẽ đến", ông Toner lưu ý.



Chẳng hạn, Texas đã ghi nhận 2.504 ca nhiễm mới trong ngày 10-6, mức cao nhất tại bang này kể từ khi đại dịch xuất hiện trên lãnh thổ Mỹ. Số ca COVID-19 nhập viện tại California cũng đang ở mức cao nhất kể từ ngày 13-5 và tăng liên tục trong 9/10 ngày qua.



Mặc dù vậy, theo Hãng tin Bloomberg, các chuyên gia y tế cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận việc số ca nhiễm tăng trở lại có liên quan đến các cuộc biểu tình hay nối lại hoạt động sản xuất.



Một số chuyên gia cho biết việc số ca nhiễm tăng khi mở cửa kinh tế là điều đã được dự báo từ trước, song việc có thể kiểm soát được tình hình hay không phụ thuộc vào việc nắm được quy mô lây nhiễm ra sao.



Tại New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19, Thống đốc Andrew Cuomo chỉ mới bắt đầu mở cửa trở lại theo khu vực. Thành phố New York, tâm chấn của cả nước, chỉ mới bắt đầu giai đoạn đầu tiên trong tiến trình mở cửa gồm 4 giai đoạn hôm 8-6.

