Nghiêm trị các chủ cây xăng biết xăng giả nhưng vẫn tiêu thụ

Để sản xuất 200 triệu lít xăng giả, cần phải có một lượng lớn nguyên liệu chế biến, phải có cơ sở sản xuất và đội quân vận chuyển hùng hậu. Đặc biệt là phải có các đầu mối tiêu thụ, 200 triệu lít xăng giả đâu phải là nước lã.

Ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 26 đối tượng để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.



Hàng giả ở đây là xăng, hằng ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8.2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.



Mỗi ngày khoảng 1,1 triệu lít xăng giả tung ra thị trường thì rất nhiều người là nạn nhân của xăng giả. Các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ xăng giả giàu bất chính, gây thiệt hại cho xã hội rất lớn.



Đường dây sản xuất xăng giả thì rõ rồi, nhưng những kẻ tiếp tay tiêu thụ xăng giả là ai, phải tìm cho ra địa chỉ cụ thể.



Những kẻ tiêu thụ xăng giả chủ yếu là các chủ cây xăng. Họ thừa biết ngoài các doanh nghiệp cung cấp xăng dầu đếm đầu ngón tay như Petrolimex, PVOIL, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu... thì các đường dây cung cấp khác đều là bất hợp pháp, là hàng giả. Biết là hàng giả nhưng họ vẫn mua và bán lại cho người tiêu dùng vì họ mua đồ giả nhưng bán với giá hàng thật, hưởng chênh lệch cao hơn, lãi lớn hơn.



Người tiêu dùng mua xăng không thể biết xăng giả kém chất lượng, họ bị chủ cây xăng lừa. Phương tiện sử dụng xăng giả sẽ bị hư hại, thiệt hại đó không ai chịu trách nhiệm.



Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng bị thiệt hại vì thị trường có một lượng lớn xăng giả được tiêu thụ. Cạnh tranh với hàng giả thì người làm ăn thật chỉ có "chết". Trong năm 2020, các doanh nghiệp xăng dầu thua lỗ nặng nề do tác động của đại dịch COVID-19, lại còn phải chịu thiệt hại thêm do bọn sản xuất và cung cấp xăng giả phá hoại thị trường.



Công an Đồng Nai đang khẩn trương xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân tin tưởng Cơ quan điều tra sẽ truy ra tất cả các chủ cây xăng tiêu thụ 200 triệu lít xăng giả này để nghiêm trị trước pháp luật.



Thực ra, xử lý những kẻ tiêu thụ xăng giả mới là trị cái gốc. Nếu không có các đầu mối tiêu thụ thì sẽ không ai sản xuất xăng giả.

