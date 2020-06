Rủ nhau giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị đâm 4 nhát

Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Trí (17 tuổi; ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8- 2019, Trí có mâu thuẫn với L.M.T (17 tuổi), ngụ ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Đối tượng Trí bị bắt

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 8-10-2019, Trí và L.M.T hẹn nhau ra cầu Chòi Mòi, thuộc ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường để đánh nhau. Trí chuẩn bị sẵn con dao Thái Lan giấu trong túi quần rồi đi đến chỗ hẹn.

Khi Trí và L.M.T đánh nhau, được người dân can ngăn nên Trí về nhà. Đi được khoảng 500m thì P.T.T (20 tuổi, bạn của L.M.T) ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường đuổi theo chặn xe của Trí lại. Trí rút dao trong túi quần đâm 4 nhát vào người của P.T.T.

P.T.T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười. Do vết thương quá nặng nên P.T.T được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Tại bản giám định về thương tích của Trung tâm Pháp y của Sở Y tế tỉnh Long An, kết luận thương tích của P.T.T là 67%.