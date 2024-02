Các cặp đôi có dự định gì cho ngày Valentine?

Mỗi cặp đôi chọn cho mình niềm vui riêng trong ngày Valentine. Dẫn người yêu về nhà ra mắt gia đình, lên lịch cho một ngày lãng mạn bên nhau hay đi du xuân cùng nhau... là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ để lưu giữ những kỷ niệm yêu đương với người mình thương.

Sau mấy ngày hỏi ý kiến bạn bè, “vắt óc” suy nghĩ, Nguyễn Huy Hoàng (26 tuổi), ngụ ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã tìm được cách tặng quà Valentine cho người yêu. Bạn gái anh ở tận tỉnh Bình Phước, hai nhà cách nhau hơn 300km, Huy Hoàng đã tìm mua món quà có hình con rồng để gửi tặng cho bạn gái. Đồng thời, chàng trai cũng nhờ người gửi bó hoa hồng đến người yêu với lời nhắn “Anh mãi yêu em”.

“Chuyện tặng quà không hẳn quá áp lực bởi người yêu khá dễ tính, tặng quà gì bạn ấy đều thích hết. Sau khi hoa và quà được gửi đến, mình gọi điện cho cô ấy nói lời yêu thương. Mình chắc rằng cô ấy sẽ bất ngờ và rất hạnh phúc. Sau tết, tụi mình gặp lại dự định đi chơi xa cùng nhau”, Huy Hoàng cười nói.

Công việc hàng ngày khá bận rộn nên Lê Anh Khoa (23 tuổi), ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cùng bạn gái đã sắp xếp một chuyến du lịch đến các địa điểm nổi tiếng của tỉnh An Giang vào ngày Tình nhân, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau ở vùng đất mà 2 bạn chưa có dịp tham quan.

Anh Khoa chia sẻ: “Trước khi đi chơi, tụi mình về nhà ra mắt họ hàng, đây cũng là dịp thể hiện tình cảm với cha mẹ 2 bên và sự nghiêm túc với mối quan hệ của mình. Tụi mình xác định yêu dài lâu nên biết nhiều về nhau để cảm thông, chia sẻ trên những chặng đường sắp tới”.

Nguyễn Hoàng Nhân (23 tuổi), đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, ngụ ở ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cùng người yêu sẽ đi du lịch ở tỉnh Bến Tre. Hoàng Nhân chia sẻ: “Ngày Tình nhân trùng vào dịp tết nên có nhiều thời gian bên nhau. Chúng mình đến khu du lịch sinh thái để trải nghiệm các trò chơi dân gian, thưởng thức đặc sản, trái cây. Ngoài ra, nơi này có không gian rộng, trang trí đẹp rất thích hợp để người yêu diện váy xúng xính chụp ảnh”.

Đối với Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, quê ở tỉnh Long An, anh và người yêu quan niệm ngày Tình nhân chỉ cần dành thời gian cho nhau là cảm thấy hạnh phúc.

Hoàng Phúc háo hức chia sẻ: “Chúng mình yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Mấy ngày tết mình sẽ phải ở nhà cùng gia đình, nhưng đến mùng 5 mình sẽ bắt xe lên Bình Dương để tận hưởng ngày Tình nhân bên người yêu”.

Dịp ngày Tình nhân, Đặng Nhật Minh (24 tuổi), quê ở ấp 5, xã An Hữu, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết anh cùng bạn gái dự định đi đến trung tâm thương mại ở TP.Vĩnh Long để xem phim, sau đó sẽ đi ăn tối. Ngoài ra, anh cũng chuẩn bị một món quà thiết thực hơn là hoa hồng hay món đồ trang trí để gửi tặng đến bạn gái nhân ngày Valentine. Theo Minh việc chọn quà cho người yêu không khó, anh thường quan sát bạn đang thiếu món đồ nào để tặng.