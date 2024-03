Tặng hoa ngày 8.3 là… lãng mạn hay lãng phí?: Phái nữ lên tiếng

Tin liên quan Không nhất thiết phải tặng quà?

"Phụ nữ nào cũng yêu hoa"

Là người thích những điều lãng mạn và ngọt ngào, chị Nguyễn Ngọc Yến Linh (22 tuổi), sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở TP.HCM luôn thích được tặng hoa vào những dịp đặc biệt, trong đó có ngày 8.3.

Đối với Linh, hoa là một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho phụ nữ, vì họ cũng thường được ví như "những bông hoa đẹp nhất". Thêm vào đó, hoa cũng có thể ẩn chứa tâm ý của người tặng, nên rất đáng được trân trọng và nâng niu.

"Vào những dịp đặc biệt, mình thích được tặng hoa lily, loài hoa này mang ý nghĩa của sự tái sinh, luôn duyên dáng và hòa hợp. Mình cảm thấy lily rất giống phụ nữ chúng ta vừa đẹp lại vừa thơm", Yến Linh cho biết.

Những ngày 8.3 của cô sinh viên trẻ Yến Linh thường rất đơn giản, nhưng luôn đọng lại những điều đáng nhớ. Từ món quà là thú nhồi bông, cho đến những clip chúc mừng từ các bạn nam cùng lớp cũng đủ làm ngày 8.3 trở nên thật ý nghĩa.

Như những người phụ nữ khác, 8.3 là một ngày rất đặc biệt đối với bà Trịnh Thục Nghĩa (64 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM). Vào ngày này, các thành viên trong nhà bà thường xuyên quây quần cùng nhau để chúc mừng những người phụ nữ thân yêu.

Với bà, món quà đặc biệt nhất từ chồng chính là cái ôm ấm áp. Tuy nhiên, sẽ tuyệt vời hơn nếu được tặng hoa vì đây là quà tặng đẹp mang nhiều ý nghĩa tinh thần. "Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng yêu hoa, thích hoa. Thường xuyên ngắm hoa giúp tôi cảm thấy mình yêu đời và trẻ ra rất nhiều”, bà Nghĩa chia sẻ.

Tương tự, Khổng Thùy Chân (25 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết chị rất thích được tặng hoa vào mỗi dịp 8.3. Theo chị Chân, nhiều người quan niệm hoa "không có giá trị thực tế", "phí tiền", nhưng chị thì không nghĩ vậy.

Cô gái cho biết mình trân trọng bất cứ món quà nào mà mọi người dành tặng cho mình, bởi nó chứa đựng những tình cảm lớn của người tặng. Đó là lý do mà mỗi món quà được đồng nghiệp, người thân tặng vào mỗi dịp 8.3 luôn được chị giữ gìn cẩn thận, trân trọng và nâng niu.

"Quà nào cũng quý, nhưng cần thiết thực"

Đó là quan điểm của bà Ngọc Thảo (51 tuổi), làm nội trợ. Bà cho biết thường vào mỗi dịp 8.3, bà luôn nhận được lời chúc đặc biệt từ chồng và các con, đó chính là món quà bà cảm thấy tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, thay vì mong nhận được hoa, người phụ nữ hy vọng có thể nhận được những món quà thiết thực, có giá trị sử dụng.

“Món quà nào mình cũng trân trọng, nhưng nếu hỏi tôi giữa hoa và những món quà khác thì tôi thích quà nào có giá trị sử dụng nhiều hơn. Hoa thì vài ngày cũng tàn, nhưng nếu tặng một đồ dùng, vật dụng hay món nào đó có thể dùng trong cuộc sống hằng ngày thì sẽ tốt hơn, đỡ lãng phí. Tôi cũng dặn các con như vậy", bà cười, cho biết.

8.3 năm nay, bà nội trợ cho biết mình sẽ vào bếp, làm một vài món ăn đặc biệt cho mọi người trong nhà. Nhân dịp 8.3, bà Thảo gửi lời chúc đến mọi phụ nữ trên thế giới sẽ luôn thật xinh đẹp, hạnh phúc, tìm thấy tình yêu và ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Bà cũng hy vọng chị em nào cũng sẽ nhận được những món quà yêu thương từ phái nam.

Cô Nguyễn Ngọc Hạnh My (34 tuổi) là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM cũng cho biết mình thường được tặng hoa vào những dịp khác nhau. Phần lớn là hoa do sinh viên tặng vào những ngày tri ân, nhớ ơn thầy cô, ngày 8.3. Theo cô My, hoa rất đẹp nhưng những món quà kỉ niệm handmade sẽ bền và lưu giữ được lâu hơn.

“Thay vì hoa thì mình thích những món quà có tính chất lưu giữ, không cần phải mắc tiền, ví dụ như những món quà nhỏ xinh, có thể làm kỉ niệm hay một chậu cây chẳng hạn”, cô My chia sẻ.