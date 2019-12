Bắt giam nghi can hiếp dâm bé gái chăn dê

Sau khi hãm hiếp bé gái 9 tuổi đang chăn dê một mình, nghi can bỏ trốn vào rừng nhưng đã bị công an bắt giam.



Ảnh minh họa





Sáng 24.12, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Trước đó, chiều ngày 6.12, Hạnh đi làm đồng thì phát hiện cháu N.T.H. (9 tuổi, ngụ cùng xã) đang chăn dê một mình ở cánh đồng vắng. Hạnh đã bế cháu vào ruộng ngô gần đó rồi khống chế cháu bé và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án, Hạnh bỏ trốn vào rừng. Tối cùng ngày, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, chị T.T.N (mẹ bé H.) gặng hỏi thì cháu H. khóc và kể lại sự việc. Ngay sau đó, chị N. làm đơn trình báo Công an huyện Tân Kỳ.



Sau khi tiếp nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Văn Hạnh là nghi phạm hiếp dâm bé gái. Công an truy tìm và sau đó bắt giữ được Hạnh khi nghi phạm này đang lẩn trốn trong rừng. Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận đã thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu H.

Theo Khánh Hoan (thanhnien)