Xác minh thông tin phản ánh Nhà máy Đường An Khê gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Chiều 16-2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai thành lập đoàn kiểm tra, xác minh những thông tin trong bài viết “Bất cập tại Nhà máy Đường An Khê-bài 1: Những ống “xả nước” bất thường” đăng trên Tạp chí điện tử Ngày nay.



Nội dung bài viết phản ánh tình trạng hàng chục hộ dân ở thôn 2 và thôn 6 (xã Thành An, thị xã An Khê) phải sống trong cảnh lo lắng, bất an bởi tình trạng khói bụi, nước thải và mùi hôi thối xuất phát từ Nhà máy Đường An Khê.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Ngọc Minh



Tham dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê, lãnh đạo UBND xã Thành An và lãnh đạo Nhà máy Đường An Khê.



Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Nhà máy Đường An Khê cho biết một số nội dung Tạp chí điện tử Ngày nay phản ánh như: "tại khu vực dốc cầu tràn sông Ba trên lối vào cổng chính Nhà máy có 3 ống nước lớn được cắm sâu xuống dòng sông"; "người dân nói, muốn tìm chỗ thoát nước của Nhà máy cứ đi dọc bờ sông Ba về phía hạ nguồn"; Clip nước "có mùi hôi từ nhà máy tràn qua nhà người dân"; "ống xả thứ ba cách tường rào lưới vừa được Nhà máy dựng lên bao quanh khu vực hồ xử lý nước thải, cách chòi bảo vệ phía Đông chừng 30m nhưng ống xả này rất ít người nhìn thấy hoặc tiếp cận được"; "có 2 miệng cống, ống nhỏ phía trên có đường kính khoảng 50 cm, ống lớn nằm phía dưới là bê tông cốt thép có đường kính khoảng 2m…". Trong đó, có nhiều nội dung chưa chính xác.



Để hiểu rõ hơn những nội dung bài báo viết, đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra thực tế. Theo đó, tại thời điểm đoàn kiểm tra, Nhà máy hoạt động bình thường, cơ bản thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nước thải, khí thải, bụi được thu gom, xử lý theo quy định, không có hiện tượng xả chất thải chưa xử lý ra môi trường. Bên cạnh đó, hiện tại Nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải và kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Kết quả quan trắc các thành phần môi trường (khí thải, không khí xung quanh, nước thải, tiếng ồn) cơ bản đạt quy chuẩn cho phép.



Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra thực tế, ông Phạm Bảo Trung-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê-cho biết: Hiện nay tại hồ khẩn cấp đang còn tồn đọng nước. Vì vậy, Nhà máy cần xử lý hết nước trong hồ khẩn cấp và sử dụng hồ khẩn cấp đúng mục đích.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế các cống thoát nước của Nhà máy Đường An Khê. Ảnh Ngọc Minh



Trong khi đó, ông Nguyễn Phi Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Thành An đề nghị Nhà máy sớm khắc phục lại bờ tường dọc khu vực hồ tuần hoàn, tránh để nước tràn vào đất của hộ dân; có giải pháp hạn chế mùi hôi, khói bụi trong quá trình sản xuất.



Thay mặt đoàn kiểm tra, bà Lương Thị Tuyết Vinh-Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) đề nghị: Thời gian tới, Nhà máy tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Vận hành các công trình xử lý chất thải theo đúng thiết kế, đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, khẩn trương xử lý nước thải còn tồn đọng trong hồ khẩn cấp để chứa nước dự phòng trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải bị sự cố, hoàn thành trước 20-2-2022; gia cố đoạn tường và chân tường bị vỡ tại khu vực hồ tuần hoàn tránh trường hợp để nước chảy vào nhà dân, hoàn thành trước 25-2-2022.



