3 loài cây cảnh chơi Tết được nhiều người tin mang lại nhiều may mắn

Tết Nguyên Đán 2022 đang cận kề cũng là lúc gia chủ tìm mua các loại cây cảnh trang trí không gian. Nhờ màu sắc hoặc một số đặc tính nổi bật, nhiều loại cây được cho rằng sẽ giúp cải thiện không gian sống, mang lại nhiều may mắn.

Cây kim tiền

Cây kim tiền hay còn gọi là cây kim phát tài, tên khoa học là Zamioculcas zamiifolia và có nguồn gốc từ Trung Phi. Đây là loài cây mọng nước, thuộc dạng bụi và có tuổi thọ cao. Với dáng vẻ bề ngoài xanh tốt, tươi sáng và căng tràn sức sống, kim tiền được rất nhiều người ưa thích.

“Kim” có nghĩa là phát tài còn “tiền” có nghĩa là giàu sang. Bởi vậy, khi nhắc đến loài cây này, người ta thường nghĩ ngay đến sự giàu sang phú quý. Đặc biệt khi kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát. Tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều, rất thích hợp chọn mua dịp đầu năm.



Các loại cây cảnh chơi Tết 2022 giúp gia chủ rước tài lộc vào nhà. Đồ họa: KN

Cây phát lộc

Cây phát lộc hay còn được biết đến với cái tên như cây phất dụ, cây phát tài phát lộc, cây may mắn phát lộc hay trúc may mắn.

Loài cây này có thể sinh sống trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, lại có dáng đứng hiên ngang, tượng trưng cho sự vững chắc, bình an, giúp mang lại vượng khí và may mắn cho người trồng.

“Lộc” được xem là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc tốt lành. Do đó, trồng cây phát lộc mang ý nghĩa gieo lộc ngày Tết, giúp gia đình bạn may mắn, phát tài cả năm.

Cây sung

Không phải ngẫu nhiên, cây sung được xếp vào bộ Tam đa, bao gồm cây sung - cây lộc vừng - cây vạn tuế bởi từ lâu đây là loài cây được cho là mang nhiều ý nghĩa tài lộc.

Theo phong thủy, cây sung có dáng đẹp, sức sống tốt, quả sung mọc ra từ thân, tròn căng, đẹp mắt mang ý nghĩa thu hút tiền tài, mang lại nhiều may may mắn, sung túc. Thay vì chọn các loại cây cảnh quen thuộc như quất, đào, dịp Tết Nhâm Dần này, gia chủ nên chọn mua chậu sung cảnh làm đẹp không gian.