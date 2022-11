Gia Lai tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 59/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, lạm phát tăng, thiên tai, mưa bão nhưng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu kế hoạch hầu hết đều đạt và vượt so với cùng kỳ như chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, thành lập mới doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác tháng 10. Ảnh: Đức Thụy

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như thu ngân sách, giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình an ninh chính trị thế giới, giá vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa cơ bản tiếp tục duy trì ở giá mức cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics.... Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp; trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều. Công tác phối hợp ở một số sở, ngành, địa phương chưa tốt trong việc tham mưu các công việc UBND tỉnh giao; trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao trong triển khai các nhiệm vụ.

Triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh đề nghị giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng dự thảo kế hoạch chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từng ngành, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các chương trình, kế hoạch hành động UBND tỉnh. Rà soát, chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XII.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập của người dân huyện Kông Chro được nâng cao. Ảnh: Quang Tấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết để đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kiểm tra, giám sát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022 và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng, khắc phục các tồn tại sau giám sát của HĐND tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Sở Công thương hoàn thành các đề án khuyến công năm 2022 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023. Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là nông sản khi đến mùa cao điểm thu hoạch.

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Ảnh: Gia Hưng

Các, sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành năm 2022. Rà soát điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Xử lý nghiêm các nhà thầu, Ban quản lý, chủ đầu tư chậm tiến độ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chất lượng các công trình.

Đối với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tiến độ, tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng 10% so với dự toán được giao. Thực hiện tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực.

Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền về phương án đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku để sớm triển khai thực hiện. Đẩy nhanh việc thi công dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19), không để ảnh hưởng đến việc lưu thông. Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm căn cứ quản lý phát triển và thu hút đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai. Hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025); hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2023. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường việc triển khai kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai (PCI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS, Chỉ số cải cách hành chính PAR index theo các nhiệm vụ trong Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã.