Mang Yang: Giáo dục các đối tượng thường xuyên vi phạm an toàn giao thông

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp gọi hỏi, răn đe và xử lý nghiêm vi phạm.





Sau khi tổ chức gọi hỏi, răn đe, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Mang Yang đã tặng mũ bảo hiểm cho các đối tượng để sử dụng trong quá trình tham gia giao thông. Ảnh: Đinh Tùng

Theo đó, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, linh hoạt theo đặc điểm tình hình dân cư.



Cùng với việc tổ chức tuyên truyền tập trung, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện còn phối hợp cùng Công an xã Kon Thụp tổ chức gọi hỏi, răn đe 8 đối tượng là những thanh niên thường xuyên điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm; đồng thời ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Dịp này, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã tặng cho 8 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các đối tượng để sử dụng trong quá trình tham gia giao thông.



Bên cạnh đó, tổ chức cho 4 hộ kinh doanh tại địa bàn xã Kon Thụp ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; vận động tranh thủ 3 người có uy tín tại các thôn làng, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.



QUANG TẤN