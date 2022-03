Kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

(GLO)- Cùng với việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình dân dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, Thanh tra Giao thông còn phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) thông tin: Thời gian qua, lực lượng Thanh tra Sở GT-VT đã triển khai nhiều chuyên đề phối hợp cùng các địa phương ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự ATGT như: sử dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, tập kết hàng hóa trong khu vực đô thị vẫn còn diễn ra. Tại các tuyến giao thông quan trọng được ủy thác quản lý như: quốc lộ 14C, 25, 19D, đường Trường Sơn Đông và các tuyến tỉnh lộ vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; xây dựng lều quán, ki ốt bán hàng, dựng rạp để vật tư, hàng hóa; dựng đỗ xe và mở đấu nối, san lấp mặt bằng trái quy định… Các hành vi nêu trên đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT trên các tuyến, đồng thời làm mất mỹ quan hai bên các tuyến đường.

Thanh tra Sở GT-VT xử lý vi phạm san lấp mặt bằng, vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại quốc lộ 19D-đoạn qua xã Hải Yang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Lê Anh

Để đảm bảo trật tự ATGT, nâng cao hiệu quả khai thác các đoạn tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý và các tuyến tỉnh lộ, lãnh đạo Sở GT-VT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông triển khai thực hiện các chuyên đề và kiểm tra đột xuất để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Theo đó, vừa qua, Thanh tra Sở GT-VT phối hợp với UBND huyện Đak Đoa và Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai tổ chức kiểm tra 20 trường hợp san lấp mặt bằng, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 19D-đoạn qua địa bàn xã Hải Yang. Qua đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các trường hợp vi phạm và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Đồng thời, Thanh tra Sở cũng kiểm tra 10 đơn vị thi công công trình trên các tuyến quốc lộ 25 và tỉnh lộ, yêu cầu 2 đơn vị bổ sung cọc tiêu, biển báo, rào chắn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong quá trình thi công công trình trên đường bộ; yêu cầu 2 đơn vị tạm dừng thi công công trình trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, hoàn tất thủ tục để được cấp giấy phép thi công theo đúng quy định. Đáng chú ý, Thanh tra Sở đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đơn vị có các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ với tổng số tiền 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Sở cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương, người dân, các gia đình giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quản lý, chặt hạ, tỉa hàng ngàn cây xanh che khuất tầm nhìn, trong hành lang an toàn đường bộ; tháo dỡ hàng trăm lều quán, mái vẩy, biển quảng cáo các loại.

Cùng với lực lượng Thanh tra Giao thông, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn tổ chức tuần tra, xử phạt 372 trường hợp vi phạm với số tiền gần 140 triệu đồng; nhắc nhở 1.836 trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để họp chợ, buôn bán trái phép.

“Thời gian tới, Thanh tra Sở GT-VT tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống hai bên đường bộ không lấn chiếm hành lang ATGT, không xây dựng các công trình trái phép; đồng thời, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền”-Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT cho biết thêm.