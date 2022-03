Gia Lai vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022.

Quang cảnh ký kết bản đăng ký khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ. Ảnh: Ngọc Anh

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề năm 2022 “xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”; phòng-chống hiệu quả, không để lây nhiễm, bùng phát dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông-vận tải; phối hợp tổ chức giám sát và vận động Nhân dân giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT; góp ý, phản biện xã hội các dự thảo dự án, công trình đầu tư phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn và những quy định của ngành chức năng trong quản lý TTATGT.

Cùng với đó, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2021-2025 gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” với việc bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Thông qua đó, góp phần thực hiện chỉ tiêu kéo giảm từ 5% đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021.