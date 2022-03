(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Thiện, P.V Báo Gia Lai đã có dịp trao đổi với một số nhân chứng từng gắn bó với địa phương ngay từ ngày đầu thành lập.

* Ông Nguyễn Văn Phụng-nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: Lúc mới thành lập, huyện Phú Thiện đối mặt với rất nhiều khó khăn. Dựa vào tình hình thực tiễn, huyện cụ thể hóa yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế-xã hội, huyện tăng cường huy động, tranh thủ các nguồn lực để từng bước xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ trung tâm thị trấn Phú Thiện đến xây dựng nông thôn mới ở các xã, đáp ứng yêu cầu làm việc, công tác và phục vụ dân sinh.

Cùng với đó, huyện xác định phương châm “Giữ vững an ninh chính trị là hàng đầu, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Từ đó, huyện chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tập trung làm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; từng bước củng cố, kiện toàn lực lượng vũ trang chính quy, thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện một số chính sách, chế độ đãi ngộ, thu hút cán bộ, công chức, viên chức về địa phương làm việc và gắn bó lâu dài, ổn định.

* Bà Ksor H’Soa-nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Khi mới thành lập huyện, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đơn sơ lắm, một số cơ quan, ban ngành phải mượn tạm nhà dân, các xã vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn, mùa mưa lầy lội. Nhiều buôn làng hầu như “trắng” đảng viên. Cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở hạn chế trình độ, kinh nghiệm. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn... Anh chị em cán bộ của huyện động viên nhau vượt qua khó khăn, thiếu thốn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhìn Phú Thiện phát triển như hiện tại, chúng tôi không khỏi tự hào vì đã góp một phần nhỏ ở trong thành tích chung đó.

* Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện: Lúc mới thành lập, Công an huyện chỉ có 26 cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng mỏng, trụ sở chưa có nên phải ở tạm nhà dân, tình hình an ninh hết sức phức tạp. Tình hình tội phạm cũng phức tạp, tai nạn giao thông tăng. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã đoàn kết chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

* Ông Ksor A Net (làng Hek, xã Chư A Thai): Làng Hek trước đây là vùng căn cứ kháng chiến. Sau giải phóng, cuộc sống dân làng vất vả, tạm bợ. Điện, nước sạch, cái chữ... thứ gì cũng thiếu, nhiều cháu nhỏ không được đến trường. Sau khi có Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới, 4 làng Đồn được quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhiều mặt và thay đổi toàn diện. Bây giờ, đường sá được bê tông hóa, điện thắp sáng, trường học, trạm y tế khang trang. Đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con cải thiện nhiều mặt, hộ nghèo giảm dần.