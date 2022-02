Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 15-2, Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai công tác hội năm 2022 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (giai đoạn 2017-2021).

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nhưng Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp trong lực lượng Công an tỉnh đảm bảo về công tác nhân sự và tiến độ. Các hoạt động phong trào phụ nữ được tổ chức sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nguyện vọng của hội viên, tình hình thực tế.

32 cơ sở Hội Phụ nữ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn phòng-chống dịch Covid-19-"Thanh bảo kiếm" bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh và chính quyền các cấp đẩy lùi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đăng ký 3 mô hình điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025; tổ chức 16 đợt hướng về cơ sở, tặng 764 suất quà cho các cháu là con cán bộ chiến sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em người dân tộc thiểu số... với tổng trị giá trên 77 triệu đồng.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 4 từ phải sang) trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hữu

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2017-2021), 100% cơ sở Hội trực thuộc và cơ sở Hội Phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố đều thực hiện tốt chỉ tiêu mỗi cơ sở duy trì, thực hiện ít nhất 1 mô hình, công trình, phần việc gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, của ngành. Đặc biệt, thông qua mô hình “Hướng về cơ sở, chung sức cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các cơ sở Hội đã tổ chức 107 đợt tình nguyện, đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, vận động các nguồn tài trợ thăm và tặng quà với tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng cho trên 10 ngàn gia đình chính sách, phụ nữ nghèo và học sinh vượt khó tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình; phòng-chống tội phạm trong cộng đồng dân cư, trật tự an toàn giao thông... Các cấp Hội đã tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng-chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai trên 130 triệu đồng.

Dịp này, 5 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; 3 tập thể và 2 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen; 12 tập thể và 48 cá nhân được Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh khen thưởng.