Tặng hàng ngàn suất quà Trung thu cho trẻ em

(GLO)- Sáng 1-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp với nhóm thiện nguyện quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) đã trao 700 phần quà (trị giá 150.000 đồng/phần) cho các em học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số của Trường Mầm non Hòa Bình và Trường Tiểu học và THCS Cao Bá Quát (xã Đak Song).





Tặng quà Trung thu cho học sinh khó khăn tại xã Đak Sông ( huyện Kông Chro) . Ảnh: Hồng Ngọc

Tối 30-9, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông đã tặng 120 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã: Ia Vê, Ia Boòng, Ia Púch, Ia Me,

Ia Pia và Ia Bang.



Cũng trong tối 30-9, Bệnh viện Quân y 15 đã tặng quà cho con em của cán bộ, công nhân viên của đơn vị và các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Tổng trị giá các phần quà gần 30 triệu đồng.



Nhân dịp Tết Trung thu, chùa Quan Âm (thị xã An Khê) tặng 1.200 suất quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Song An và Tú An. Đồng thời trao 500 suất quà cho các em học sinh ở xã Yang Trung (huyện Kông Chro); tặng 600 suất quà cho các em học sinh ở xã An Thành (huyện Đak Pơ). Tổng kinh phí gần 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm và phật tử.



Dịp này, UBND thị trấn Chư Sê tặng 60 suất quà cho trẻ em trên địa bàn thị trấn; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê tặng 150 suất quà (430 ngàn đồng/suất) cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật trong huyện.

