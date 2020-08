Cựu chiến binh Chư Prông tích cực bảo vệ an ninh trật tự

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyện Chư Prông hiện có gần 3.300 hội viên CCB, sinh hoạt tại các chi hội trực thuộc 21 cơ sở Hội xã, thị trấn và đơn vị. Trong đó có 777 hội viên gương mẫu tham gia các hoạt động ở 147 tổ trung kiên cốt cán bảo vệ an toàn giao thông, trật tự xã hội, an ninh chính trị tại các thôn, làng, tổ dân phố.

Thời gian qua, các tổ trung kiên cốt cán thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức canh gác bảo vệ cơ quan, công sở, tuần tra, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật và hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa bàn dân cư.

Ông Mai Khắc Tuấn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Prông-cho biết: “Các tổ trung kiên cốt cán đã tích cực bám nắm địa bàn, phối hợp với lực lượng Công an, dân quân tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, nhất là các ngày lễ, Tết, bảo vệ đại hội Đảng ở cơ sở. Mới đây, hội viên CCB trong huyện nắm bắt tình hình, phối hợp với các già làng, trưởng thôn và những người có uy tín hòa giải thành công việc người dân xã Ia Me và xã Ia Bang lấn chiếm đất tái canh cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông”.

Hội CCB thị trấn Chư Prông kết nghĩa và tặng quà cho người dân làng Bò. Ảnh: Hoàng Minh

Nhằm thắt chặt mối quan hệ trong việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư, Hội CCB các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác kết nghĩa. Đến nay, toàn huyện có 24 hộ người Kinh kết nghĩa với 24 hộ dân tộc thiểu số tại chỗ, 8 chi hội CCB người Kinh kết nghĩa với 8 chi hội CCB đồng bào dân tộc thiểu số, 4 tổ chức hội CCB kết nghĩa với 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hộ và đơn vị kết nghĩa đã tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, nói chuyện truyền thống bảo vệ an ninh Tổ quốc, ký kết giao ước thi đua, tặng quà, cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị tại địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Công-Chủ tịch Hội CCB thị trấn Chư Prông-cho hay: “Sau khi tổ chức kết nghĩa, Hội CCB thị trấn phân công hội viên vào làng Bò tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con giúp đỡ nhau sản xuất kinh doanh, giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ tài sản, mạnh dạn tố giác các hành vi tiêu cực, xóa bỏ tập tục lạc hậu... Từ những việc làm hàng ngày, mối quan hệ giữa CCB và bà con thêm gắn bó”.

Nhiều CCB gương mẫu đi đầu phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, hội viên CCB trong huyện đã đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống điện, lắp đặt gần 400 bóng điện thắp sáng đường quê, góp phần bảo vệ trật tự an ninh nông thôn. Riêng hội viên Nguyễn Văn Gác (làng Grang, xã Ia Phìn) đã tự nguyện đóng góp 28 triệu đồng làm mới hệ thống chiếu sáng với 28 bóng điện tại các con đường trong làng.

Từ những việc làm thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CCB gương mẫu”, nhiều tổ chức, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Hội CCB huyện Chư Prông được Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

HOÀNG MINH