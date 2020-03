Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại Ia Grai

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn Công tác Công an tỉnh do Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì tiến hành kiểm tra công tác phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Ia Grai.





Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh Gia Lai với vai trò đơn vị phụ trách tham gia các hoạt động giám sát, đánh giá công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tên địa bàn huyện Ia Grai, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các khu vực cách ly y tế trên địa bàn. Tại khu vực cách ly y tế tập trung thuộc Trường Trung học cơ sở nội trú huyện Ia Grai có số lượng 130 giường được cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Trong khuôn viên trường được bố trí khu tiếp nhận, khu kiểm tra lộ trình di chuyển, khu kiểm tra thân nhiệt, khu kiểm tra sức khỏe… Khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm thường xuyên được khử trùng. Nhà ăn được chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, như: bàn, ghế, khay đựng cơm, thức ăn…

Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại Trường Trung học cơ sở nội trú huyện Ia Grai. Ảnh: Nguyễn Hữu





Kiểm tra tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai, địa điểm đang cách ly y tế. Thăm hỏi, động viên 4 trường hợp đang được cách ly y tế tại Trung tâm y tế huyện. Đại tá Rah Lan Lâm yêu cầu các trường hợp cố gắng phối hợp với y-bác sĩ huyện, thực hiện tốt thời gian cách ly theo quy định, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, vừa bảo vệ an toàn cho gia đình và xã hội. Đại diện Trung tâm y tế huyện Ia Grai cho biết cả 4 trường hợp trên đều thực hiện xét nghiệm lần 2 cho kết quả âm tính với Covid-19.



Đồng thời, Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ia Grai, đội ngũ cán bộ y-bác sĩ Trung tâm y tế huyện Ia Grai và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 huyện Ia Grai đã chuẩn bị khu cách ly y tế đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách ly tập trung những trường hợp từ nước ngoài hoặc từ vùng dịch về địa bàn huyện. Những trường hợp đang cách ly được Trung tâm y tế huyện quan tâm, động viên tinh thần giúp họ yên tâm, hoàn thành việc cách ly và kiểm tra sức khỏe cũng như xét nghiệm vi rút Covid-19.



Trên cơ sở báo cáo kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19, Đại tá Rah Lan Lâm đã chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 thời gian tới. Trong đó, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 huyện Ia Grai tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền sâu, rộng trong quần chúng Nhân dân, chủ động phòng ngừa và khai báo y tế trung thực. Các đơn vị như Công an, Biên phòng phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của tỉnh tăng cường các mặt công tác trên tuyến biên giới. Đồng chí chỉ đạo Công an huyện Ia Grai cần chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, xử lý nghiêm với các đối tượng lợi dụng dịch bệnh đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến dư luận xã hội và an ninh, trật tự trên địa bàn.



Đại tá Rah Lan Lâm nhấn mạnh: “Trên tinh thần chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền địa phương và các ban, ngành của huyện Ia Grai tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ những khó khăn; quan tâm, khích lệ tinh thần, thực hiện phương châm của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”; với chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân nhất định chúng ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh”.

Hữu Trường