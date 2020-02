Triển khai Nghị định 100: Tai nạn giao thông tại Gia Lai giảm sâu cả 3 tiêu chí

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh trong tháng 1-2020 đã giảm sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với tháng 12-2019.

Hầu hết người dân ủng hộ lực lượng Công an khi thực hiện Nghị định 100. Ảnh: V.N

Ngay sau khi Nghị định 100 có hiệu lực vào ngày 1-1-2020, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; định kỳ và đột xuất thành lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 100 với hình thức phù hợp như tuyên truyền bằng xe loa, phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… để các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm bắt được các quy định mới, nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT, từ ngày 1-1 đến 31-1, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 5.455 trường hợp vi phạm, tạm giữ 27 xe ô tô, 934 mô tô, 2.453 giấy tờ, xử phạt vi phạm hành chính 5.041 trường hợp với số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 534 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 534 phương tiện các loại, tước 365 giấy phép lái xe, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, TNGT trong tháng 1-2020 đã được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí so với tháng 12-2019. Cụ thể, trong tháng 1-2020, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ TNGT, làm chết 16 người, bị thương 31 người. So với tháng 12-2019, TNGT giảm 22,22% số vụ (28/36 vụ), giảm 30,43% số người chết (16/23 người) và giảm 11,43% số người bị thương (31/35 người). Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn xảy ra 4 vụ TNGT liên quan người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, trong đó có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 29-1 tại huyện Chư Sê làm 3 người tử vong tại chỗ.

Theo ghi nhận ở khắp các địa phương, đặc biệt là tại TP. Pleiku, Nghị định 100 ra đời đã làm thay đổi rõ rệt nhận thức của người dân, nhất là hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: Trong tháng đầu thực hiện Nghị định 100, Công an thành phố đã tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Đơn vị đã thành lập 3 tổ kiểm tra, huy động 156 lượt cán bộ, chiến sĩ kiểm tra 735 trường hợp trên khắp các tuyến đường. Qua đó, đơn vị đã phát hiện 41 trường hợp vi phạm, trong đó có 9 trường hợp lái xe ô tô, 32 trường hợp lái xe mô tô. Công an TP. Pleiku đã tạm giữ 41 phương tiện, lập biên bản xử phạt hành chính người vi phạm với số tiền hơn 202 triệu đồng.

Thượng tá Cảnh cũng cho hay, bước đầu Nghị định 100 đã cho thấy hiệu ứng tích cực. Trong tháng 1-2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ TNGT, làm chết 1 người, bị thương 9 người. So với tháng 12-2019, TNGT đã giảm 5 vụ, giảm 1 người chết. Còn so với cùng kỳ năm trước, TNGT trên địa bàn thành phố giảm 2 vụ, giảm 4 người chết. Đáng nói là trong 5 vụ TNGT xảy ra tháng 1-2020 không có vụ nào liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.

“Qua các đợt kiểm tra về nồng độ cồn cho thấy, hầu hết người dân đều tuân thủ nghiêm quy định đã lái xe thì không uống rượu, bia. Do đó, tỷ lệ vi phạm/số lượng phương tiện kiểm tra đã hạ xuống rất thấp; các trường hợp vi phạm đều ở mức thấp và không xuất hiện tình trạng cản trở, chống đối lực lượng thi hành công vụ như trước kia. Người dân được kiểm tra đa phần đều rất hoan nghênh, tích cực hợp tác với lực lượng Công an. Thời gian tới, Công an TP. Pleiku sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 100. Với sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hy vọng tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ được đảm bảo, TNGT sẽ được kéo giảm sâu hơn nữa”-Thượng tá Cảnh nhấn mạnh.