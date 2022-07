Vẻ đẹp của những rạn san hô hình thành trên trầm tích núi lửa Hòn Yến

Di tích danh thắng quốc gia Hòn Yến, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên có 17 loài san hô sinh sống. Do được hình thành trên trầm tích của núi lửa nên san hô ở Hòn Yến mang vẻ đẹp riêng khác biệt so với một số loại san hô khác phân bố ở các vùng biển nước sâu ở các địa phương khác. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)