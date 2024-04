Nhiều sản phẩm du lịch tại Sa Pa hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tại Lào Cai, thời điểm này, các địa bàn du lịch trọng điểm đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách tới tham quan, trải nghiệm với những sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo.

Nhiều điểm đến hấp dẫn

Lễ hội mùa hè “Sa Pa xứ sở của tình yêu” năm 2024 được khai mạc vào đúng ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hứa hẹn sẽ đưa Sa Pa trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất miền Bắc. Theo ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, Lễ hội mùa hè “Sa Pa xứ sở của tình yêu” năm nay sẽ được tổ chức mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, với quy mô lớn hơn các năm trước. Các hoạt động tại các điểm du lịch, khu du lịch cũng được tổ chức quy mô, bài bản, mang sắc thái riêng không trùng lặp, để du khách trải nghiệm ở các địa điểm khác nhau không cảm thấy nhàm chán và có ấn tượng tốt.

Với chủ đề “Triệu đóa hồng tình yêu”, Lễ hội Hoa hồng Fansipan 2024 sẽ diễn ra tại Sa Pa từ 27/4 đến hết 30/6. Tại đây, du khách sẽ được thưởng lãm vẻ đẹp mê hồn của thung lũng hoa hồng khổng lồ, trải dài trên diện tích 50.000 m2, quy tụ khoảng 300.000 gốc hồng, thuộc 150 giống hoa hồng, từ hồng leo, hồng cổ Sa Pa đến hồng nhập ngoại như: Molineux, Society, Abraham, Catalina…

Không chỉ có hoa hồng, đến với Sa Pa dịp này, du khách sẽ còn choáng ngợp trước ngàn sắc hoa đang đua nở, trong đó có hoa Đỗ Quyên - loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của núi rừng Tây Bắc. Du khách cũng được trực tiếp tham gia đoàn diễu hành xe hoa lộng lẫy từ khu du lịch Sun World Fansipan Legend đến trung tâm thị xã Sa Pa. Đặc biệt, màn trình diễn tái hiện đám cưới của các dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó... từ Vườn Hồng lên Bản Mây, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng màn rước dâu độc đáo, hoành tráng và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, Sa Pa tổ chức rất nhiều lễ hội, chương trình hấp dẫn như: ra mắt sản phẩm du lịch với hoạt động thực cảnh tái hiện văn hoá “Chợ tình Sa Pa” xưa; chương trình giao lưu nghệ thuật các dân tộc thị xã Sa Pa với đoàn nghệ thuật huyện Bình Biên (châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); Ngày hội ẩm thực các dân tộc Sa Pa và nhiều hoạt động văn hóa, giải trí khác được tổ chức tại các khu du lịch cộng đồng như: Tả Phìn, khu du lịch Cát Cát, tuyến du lịch Lao Chải - Tả Van…

Sau thành công đáng ghi nhận và tạo nhiều ấn tượng tốt cho du khách, dịp nghỉ lễ 30/4 năm 2023, dịp này, huyện vùng thấp Bảo Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” lần thứ 2 - năm 2024, với nhiều điểm nhấn độc đáo. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức gắn với lịch sản xuất lúa Xuân trên địa bàn, nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách thập phương về các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong huyện.

Trong khuôn khổ Ngày hội (từ 15/4 - 1/5), trên địa bàn sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn mang đậm sắc màu dân tộc như: tổ chức cuộc thi Homestay đẹp; phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” huyện Bảo Yên; Trưng bày ảnh “đất và người Bảo Yên”, tranh mỹ thuật “Nghĩa Đô xanh trong tranh”; thi trưng bày “Không gian văn hóa và sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc trưng các xã, thị trấn”.

Nổi bật, trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch tại điểm du lịch Nghĩa Đô năm nay, Ban Tổ chức đã phục dựng một số trò chơi truyền thống mang tính cộng đồng cao, đậm bản sắc văn hóa đồng bào Tày ở Nghĩa Đô; tái hiện cuộc sống lao động, sinh hoạt, sản xuất của người dân như: Giải Đánh Yến xã Nghĩa Đô mở rộng năm 2024; thi Ném còn gắn với hoạt động trải nghiệm của du khách; Giải Đua mảng và trải nghiệm bơi mảng trên suối Nặm Luông; Giải Bắn nỏ xã Nghĩa Đô mở rộng; tổ chức trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt; thi bắn vịt (mô phỏng) và hoạt động trải nghiệm bắn vịt của du khách; thi gánh nước, hoạt động trải nghiệm bắt cá; tổ chức cuộc thi làm sản phẩm thủ công truyền thống (đan lát), khám phá thác Phạ Phân, đua cà kheo…

Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch

Dự kiến, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch đến với tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch và hình ảnh du lịch Lào Cai.

Về an toàn giao thông, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định, vi phạm về kỹ thuật, phương tiện và các trang bị an toàn phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là đối với hoạt động “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”, tự ý tăng giá vé, sang nhượng hành khách, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm tốc độ…

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào công tác tổ chức các hoạt động du lịch; đặc biệt là bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến các địa bàn thu hút khách du lịch, điểm đỗ và trông giữ phương tiện phục vụ khách du lịch tại thị xã Sa Pa (huyện Bắc Hà), Đền Tân An (huyện Văn Bàn), Đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên), thành phố Lào Cai…

Trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức; cá nhân không chấp hành nghiêm các điều kiện kinh doanh du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực du lịch; kiểm tra chất lượng dịch vụ du lịch; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực du lịch; chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách du lịch.

Các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động du lịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; công tác an toàn phòng, chống cháy nổ; niêm yết công khai giá; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác vệ sinh môi trường; phân luồng giao thông; ngăn ngừa tình trạng ép giá, đeo bám khách du lịch, làm xấu hình ảnh du lịch Lào Cai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Hiệp hội Du lịch phát huy vai trò, quán triệt toàn thể các thành viên của Hiệp hội và các doanh nghiệp kinh doanh tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch; thực hiện đúng cam kết về giá, quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; đảm bảo không để xảy ra tình trạng chèo kéo, tăng giá dịch vụ, đầu cơ… góp phần xây dựng du lịch Lào Cai văn minh, thân thiện, mến khách.