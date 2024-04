'Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu'- thông điệp kích cầu du lịch nội địa 2024

Theo đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền, cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư phát động chương trình "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu" với nội dung cụ thể, chương trình du lịch mới, gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm của khách du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các Sở Du lịch, Sở VH-TT-DL, Trung tâm xúc tiến du lịch tổ chức giới thiệu điểm đến, liên kết phát triển du lịch; đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. Các địa phương thông tin rộng rãi về thời gian hoạt động của các khu, điểm du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch sẵn sàng thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2024. Đồng thời các bên liên quan xây dựng, hoàn thiện quy định, hướng dẫn đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường sạch sẽ, văn minh cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng dân cư địa phương.

Các địa phương tích cực vận động, khuyến khích doanh nghiệp liên quan du lịch tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ khi tham gia chương trình kích cầu.

Bộ VH-TT-DL đề nghị các sở quản lý du lịch và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch, chương trình kích cầu triển khai trên địa bàn; thống kê, báo cáo kết quả về UBND các tỉnh, thành phố và bộ.

Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu" là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phát triển du lịch toàn diện, nhanh, bền vững với phương châm "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện và đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch và đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện". Đây cũng là hành động nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn ngành du lịch, các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy du lịch phát triển.