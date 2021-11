Khách ngoại tỉnh cần bảo đảm điều kiện gì để đến Quảng Ninh du lịch?

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, những du khách vào Quảng Ninh phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; với các khách chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phải có test nhanh hay PCR.



Một góc khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn: TTXVN

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết từ ngày 1/11, tỉnh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được đón khách ngoại tỉnh với điều kiện các cơ sở này đạt chuẩn an toàn về phòng, chống dịch và chỉ được đón khách từ vùng 1 và 2 (vùng xanh, vùng vàng).

Trước mắt, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, những du khách vào tỉnh Quảng Ninh phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Đối với các khách du lịch chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, các đơn vị đón khách phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc PCR.

Ngày 27/10 vừa qua, Quảng Ninh bắt đầu đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Theo đó, có 24 nội dung cơ bản, thiết yếu mà các cơ sở dịch vụ du lịch phải đáp ứng đầy đủ mới đảm bảo an toàn như có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc bệnh tại cơ sở; có tổ, đội, phòng ban phòng, chống dịch; niêm yết mã QR và bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; trên 95% người lao động tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19…

Bên cạnh đó, còn có 11 nội dung khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện như phát động phong trào thi đua khen thưởng đối với cá nhân chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch; bố trí dự phòng phương tiện phòng hộ cá nhân…

Những cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được phép đón khách nói chung và đón khách ngoại tỉnh nói riêng phải có mức độ an toàn cao, tức là phải thực hiện đầy đủ 24 nội dung cơ bản, thiết yếu và thực hiện một phần hoặc đầy đủ các nội dung khuyến khích. Cơ sở không an toàn là những cơ sở không đạt một trong số 24 nội dung cơ bản, thiết yếu và không được đón khách du lịch ngoại tỉnh.

Việc đánh giá này được thực hiện định kỳ 1 lần/tuần và công bố trước 12 giờ thứ Sáu hằng tuần. Đến chiều 1/11, chỉ có thành phố Cẩm Phả hoàn tất và công bố đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ông Phạm Ngọc Thủy kỳ vọng ngay sau khi các địa phương trong tỉnh hoàn tất việc đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lượng khách du lịch ngoại tỉnh sẽ đến Quảng Ninh nhiều hơn vào dịp cuối tuần.