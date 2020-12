Tour Tết nhiều, khuyến mãi đậm

Khoảng 3 tuần sau khi TP HCM không còn ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, khách đã trở lại các công ty du lịch hỏi thăm tình hình, đặt tour Tết

Do nhu cầu của khách vẫn chưa cao, chủ yếu nghe ngóng tình hình nhiều hơn mua tour nên các doanh nghiệp (DN) phải thay đổi chiến lược ứng phó.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết đến thời điểm này, thị trường đã sôi động hơn so với tháng trước. Khách hỏi tour, đặt tour nhiều hơn, nhất là sau khi TP công bố đã kiểm soát được dịch bệnh. Dù vậy, lượng khách chưa đạt như kỳ vọng.

Nếu thời điểm này năm ngoái, ngành du lịch đang tất bật quảng bá, giới thiệu hàng trăm tour trong nước và nước ngoài cho du khách dịp Tết nguyên đán thì nay chỉ tập trung vào thị trường nội địa.

Ông Lại Minh Duy, Tổng Giám đốc Công ty TST tourist, cho hay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, DN lữ hành chỉ tập trung khai thác các tour nội địa; đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh để du khách yên tâm và an toàn khi đi du Xuân, đón Tết. Năm 2020, riêng mảng kinh doanh lữ hành nội địa, doanh thu đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Do đó, DN đang tập trung đối tượng phục vụ duy nhất là người Việt Nam đi du lịch trong nước.

Du khách thích thú tham quan trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai).Ảnh: LAM GIANG

Để kích cầu du lịch, Công ty TST tourist vừa công bố chương trình khuyến mãi Xuân phát lộc 2021 áp dụng cho khách mua tour dịp Tết với nhiều giải thưởng hấp dẫn như: tặng vàng 99,99, nhận ngay quà tặng may mắn hoặc giảm tới 6% giá tour cho khách hàng thân thiết đặt tour sớm…

Khảo sát tại Công ty Vietravel cho thấy khách đang rất quan tâm đến chất lượng dịch vụ và các giải pháp bảo đảm an toàn, sau đó mới đến uy tín của thương hiệu khi chọn mua tour. Du khách mong muốn đi cùng gia đình và bạn bè chiếm tỉ lệ cao với 2 loại hình được ưa thích trong thời gian tới là du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và du lịch khám phá điểm mới, đặc sắc.

Các tour được chọn lựa là điểm đến Đông Bắc, Tây Bắc, Phú Quốc, Tây Nguyên… với thời gian khởi hành từ 2-3 ngày hoặc 4-5 ngày. Để đáp ứng xu hướng này, hơn 60 sản phẩm tour trọn gói trong nước, 150 combo du lịch, 240 dịch vụ tự chọn… được Vietravel đưa ra trong dịp Tết nguyên đán 2021.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết Vietravel cũng triển khai chương trình khuyến mãi Xuân 2021 diễn ra từ ngày 26-12 đến 21-3, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 18 tỉ đồng nhằm kích cầu du lịch. Cụ thể, các ưu đãi cho gia đình 3 thế hệ lên đến 800.000 đồng khi khách hàng hoàn tất thanh toán tour trọn gói có ngày khởi hành đến hết ngày 31-3. Với mỗi hóa đơn từ 15 triệu đồng trở lên, du khách sẽ nhận được quà tặng là coupon du lịch trị giá lên đến 1,5 triệu đồng.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cũng tung hàng loạt chương trình khuyến mãi từ các khách sạn 4-5 sao trong hệ thống với mức ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút du khách dịp Giáng sinh, Tết dương lịch 2021. Với tour Tết nguyên đán 2021, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã sớm triển khai các chương trình tour Tết có thời gian khởi hành đẹp, từ mùng 2-6 Tết. Đặc biệt, du khách được hưởng những ưu đãi với mức giảm đến 500.000 đồng/khách khi mua sớm các tour Tết đường bay, thời gian ưu đãi áp dụng đến ngày 25-12.

Xu hướng đặt tour thay đổi

Một điểm đáng lưu ý là xu hướng đặt tour của du khách đã thay đổi. Ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty Kiwi Travel, cho biết dịch bệnh khiến du khách ưu tiên các điểm đến an toàn khi lựa chọn tour. Như dịp Tết 2021, du khách TP rất thích ra Bắc để hưởng không khí lạnh, tìm hiểu văn hóa, không khí đón Tết của miền Bắc... Nhưng DN cũng không dám bán tour, đặt tour nhiều mà vừa bán vừa nghe ngóng tình hình dịch. Bởi đặt dịch vụ, máy bay nhiều trong trường hợp phải hoàn, hoãn hoặc hủy sẽ rất khó khăn.

THÁI PHƯƠNG (NLĐO)