Hậu COVID-19, du khách bắt đầu đến Hội An

Sau nhiều ngày trở lại trạng thái "bình thường mới" du khách nội địa đã bước đầu đến Hội An, đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho việc khởi động lại ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.





Du khách bắt đầu đến với Hội An. Ảnh: Thanh Chung

Sau 10 ngày hết thực hiện cách ly xã hội và chuyển sang trạng thái “bình thường mới” nhiều du khách đã đến Hội An nhưng đa phần là khách nội địa.

Theo ghi nhận ngày 13.9, rất đông bạn trẻ đã chọn Hội An là điểm đến tham quan và check-in sau 1 tuần bước vào năm học mới.

Nhiều gia đình cũng dẫn con cái đến tham quan phố cổ sau những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Các cửa hàng lưu niệm vẫn khóa cửa nhưng thay vào đó là những quán cà phê vỉa hè được mở bán với lượng khách rất đông.

Ông Trương Ngọc Cảnh chủ shop đồ (phường Minh An, TP.Hội An) cho biết, những ngày cuối tuần thì khách đông lên do học sinh và các gia đình ở lân cận như Đà Nẵng vào tham quan, thấy rất là vui. Cửa hàng cũng là nhà tôi nên mới mở cửa còn các chủ khác đóng hết vì không có ai mua.

Bà Nguyễn Thị Thơ - du khách cho biết, có ngày nghỉ cuối tuần nên tôi cùng gia đình đến Hội An tham quan. Tỉnh Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng thì nhiều ngày qua đã không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nên chúng tôi cũng rất an tâm khi đến đây để tham quan.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam - Phan Xuân Thanh cho hay, dịch bệnh kéo dài, ngành du lịch là một trong những lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Tuy nhiên, không phải vì khó khăn này mà đánh mất thương hiệu du lịch Quảng Nam nói chung và du lịch Hội An nói riêng được dày công xây dựng trong nhiều năm qua. Do đó, chúng ta cần chứng minh Hội An là điểm đến an toàn, thân thiện mới tính đến việc phục hồi du lịch trở lại.