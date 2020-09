Doanh nghiệp gắng hồi phục sau COVID-19 lần 2

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần 2 tạm lắng xuống, hai trung tâm du lịch là Đà Nẵng và Phú Quốc đang gắng gượng hồi phục.



Du khách tắm biển tại bãi Dinh Cậu, trung tâm đảo Phú Quốc - Ảnh: K.NAM

Đà Nẵng: Hoạt động kinh tế còn ảm đạm

Tại Đà Nẵng, dù dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ vẫn rất ảm đạm. Ngành du lịch cơ bản vẫn "đóng băng" cho dù các cơ sở lưu trú đã được phép mở cửa trở lại, vì chưa có nhiều khách đến Đà Nẵng.

Tuy nhiên trong lĩnh vực xây dựng, các quận đã cho phép các công trình thi công trở lại. Đây là tín hiệu tích cực giúp tạo nhiều việc làm cho lao động và kích thích kinh tế. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Trường Sơn - trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - cho biết có tới 1/3 trong tổng số 450 doanh nghiệp sản xuất chế tạo, nhà máy tại Đà Nẵng chưa hoạt động bình thường trở lại.

Theo ông Phạm Bắc Bình - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng - hiện hầu hết các doanh nghiệp hội viên vẫn chưa phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương vẫn coi người và xe tới từ Đà Nẵng là từ vùng dịch và kiểm soát rất khắt khe, không thống nhất với chỉ đạo của Bộ GTVT. Hiệp hội đã có kiến nghị gửi Chính phủ đề nghị có chính sách riêng hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng như giảm lãi suất, giãn nợ gốc và lãi, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm phí lưu thông đường bộ...

Phú Quốc thêm khuyến mãi

Ông Trần Chí Dũng - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết trong tháng 8, riêng Phú Quốc có 368.900 lượt khách tham quan du lịch, giảm 27% so với cùng kỳ 2019, giảm 47% so với tháng 7; trong đó, khách quốc tế 3.240 lượt, giảm 93% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận tại đảo Phú Quốc, các khu, điểm tham quan đều khá đông du khách. Khu chợ đêm Phú Quốc ở trung tâm đảo, khu vui chơi, nghỉ dưỡng phức hợp Vinpearl Land ở bắc đảo, khu cáp treo, công viên nước ở nam đảo và Hòn Thơm có kết quả kinh doanh khá tốt.

"Hi vọng sau ngày 15-9 (thời điểm dự kiến mở lại một số đường bay quốc tế - PV), du khách nước ngoài sẽ trở lại. Tất nhiên bên cạnh việc đón khách, đảm bảo an toàn phòng dịch vẫn là ưu tiên số 1" - ông Dũng nói.

Theo đại diện các khu vui chơi cao cấp ở Phú Quốc, dù vắng bóng khách nước ngoài do các đường bay quốc tế tạm đóng cửa nhưng du khách nội địa cũng đem lại nguồn thu khả dĩ đủ để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên.

Theo các hãng lữ hành Viettravel, Saigon Tourist..., hiện khách trong nước tìm các tour trọn gói có khuyến mãi tới những khu nghỉ dưỡng 4-5 sao ở Phú Quốc khá nhiều. Các khu du lịch hạng sang này đều đang khuyến mãi giảm 20-30% tùy thời điểm.

K.NAM - TẤN LỰC (TTO)