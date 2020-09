Sớm triển khai kích cầu du lịch đợt hai

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng cần nghiên cứu cách kích cầu du lịch của một số nước là trích một khoản ngân sách để tặng tiền trực tiếp cho người dân mua tour tại các công ty du lịch qua hình thức phiếu (voucher)

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 10-9, Công ty TST Tourist cho biết đang nỗ lực khởi động lại thị trường du lịch sau khi dịch Covid-19 đợt 2 cơ bản được kiểm soát.

Kích thích nhu cầu đi du lịch an toàn

Sau kỳ nghỉ lễ 2-9, dù số lượng khách không nhiều như dự đoán nhưng doanh nghiệp (DN) này tiếp tục triển khai hệ thống sản phẩm sẽ bám sát theo nhu cầu thị trường và xu hướng du lịch an toàn trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể, các tour du lịch sẽ bao gồm tour dành cho gia đình đi vào cuối tuần với thời gian ngắn trong ngày, các điểm đến và dịch vụ tại TP HCM và địa phương lân cận như Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang. Có 9 đường tour từ 3-4 ngày được triển khai từ tháng 9-2020.

Ông Giang Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du thuyền Viet Princess, cho biết công ty có 2 mảng gồm đón khách quốc tế và khách nội địa trên du thuyền 5 sao. Khách quốc tế đã ngừng từ nhiều tháng khiến 95% nhân viên của công ty phải nghỉ việc. Còn một mảng tàu nhà hàng 5 sao Saigon Princess vừa khai trương trở lại từ cuối tháng trước, bắt đầu có khách dù còn rất khó khăn.

"Kích cầu nội địa thời điểm này là cần thiết để kích thích nhu cầu đi du lịch của người dân, DN có nguồn thu, có dòng tiền duy trì hoạt động và có việc làm cho nhân viên. Quan trọng nhất với DN lúc này là duy trì được hoạt động để vượt qua khó khăn, chờ cơ hội phục hồi" - ông Giang Hoàng Hải nói.

Nhiều DN khác cũng cho rằng vừa phục hồi kinh tế vừa phòng chống dịch là cần thiết trong giai đoạn này nhằm ngăn chặn dòng DN phá sản, phải đóng cửa. Du lịch là lĩnh vực đang chịu tác động trực tiếp, nặng nề từ dịch, các chính sách kích cầu từ Chính phủ, ngành du lịch và các địa phương sẽ góp phần giúp DN "sống" được.

Tại một số quốc gia khu vực châu Á, để kích cầu du lịch, chính phủ trích một khoản ngân sách để tặng tiền trực tiếp cho người dân mua tour tại các công ty du lịch qua hình thức phiếu (voucher). Du khách đến đăng ký mua tour tại DN lữ hành sẽ được trừ tiền trực tiếp vào giá tour, giúp giảm giá tour và kích thích nhu cầu đi du lịch...

Ông Giang Hoàng Hải chia sẻ các DN bạn bè ở Nhật cho hay chính phủ Nhật kích cầu du lịch bằng cách phát voucher tận nhà cho từng người dân; voucher có giá trị nhất định và áp dụng cho khách đi du lịch, đặt tour qua công ty lữ hành hoặc đặt trực tiếp dịch vụ du lịch. Điều này tạo công bằng cho tất cả DN trong ngành du lịch và đem lại hiệu quả kích cầu.

"Người dân luôn có nhu cầu đi du lịch nhưng cần chính sách kích cầu hiệu quả. Đơn giản nhất là học cách làm của những nước xung quanh và áp dụng cho phù hợp vào tình hình thực tế của du lịch trong nước. Cơ quan quản lý du lịch, chính quyền địa phương và DN cùng vào cuộc để có sản phẩm du lịch với giá hấp dẫn nhất cho du khách" - ông Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT Lux Group, nhìn nhận.

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh thông báo từ nay đến hết năm 2020 sẽ giảm 50% giá vé vào điểm tham quan và lưu trú trên vịnh Hạ Long; giá vé tham quan cho khách vào các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử. Theo ông Phạm Hà, việc giảm 50% giá vé là rất quan trọng để kích cầu nhưng số tiền thực tế du khách phải bỏ ra cho một tour tham quan vịnh Hạ Long rất cao khiến du khách còn e ngại. Để kích cầu thật sự hiệu quả, các điểm tham quan có thể miễn 100% giá vé vào cổng nhằm tạo giá tour giảm sâu. DN trong ngành du lịch từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển... cũng cần đồng hành bằng cách bán tour để lấy doanh thu duy trì hoạt động thay vì có lời trong lúc này.

"Giảm thêm giá vé và tăng chất lượng dịch vụ như mở nhiều hơn các hang động; mở cửa các bãi tắm, cầu cảng tốt hơn ở vịnh Hạ Long... sẽ là giải pháp kích cầu thật sự thu hút du khách" - ông Phạm Hà đề xuất.

Du thuyền Heritage của Lux Group đưa khách tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: LAM GIANG

Phân vùng trọng điểm để triển khai kích cầu

Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty Ngôi sao biển Sài Gòn, cho hay Singapore mới đây cũng dành ngân sách khoảng 32 triệu USD để xúc tiến, kích cầu nhằm kêu gọi người dân ủng hộ du lịch nội địa. Tại Việt Nam, ngành du lịch đang "thấm đòn" nặng nề từ tác động của đại dịch, nhiều DN cầm cự chờ cơ hội nên cũng cần chính sách hỗ trợ từ Chính phủ thông qua chương trình kích cầu thời điểm này.

"Phòng chống dịch an toàn đồng thời cũng cần phải phát triển kinh tế để DN có thể "sống" được, tạo công ăn việc làm và đóng góp ngân sách. Để làm điều này, phải kích cầu để xóa tâm lý e ngại của du khách. Chính sách kích cầu đi thẳng vào việc giảm giá tour, giảm chi phí đi du lịch của người dân. Như một tour đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm giá 8 triệu đồng, giờ khách chỉ trả 6 triệu đồng thì họ sẽ sẵn sàng đi hơn" - ông Huỳnh Văn Sơn nói.

Trong các chính sách kích cầu, người thụ hưởng cần là du khách, còn các đơn vị của ngành du lịch từ DN lữ hành, dịch vụ, vận chuyển, điểm tham quan, mua sắm… sẽ hưởng lợi gián tiếp khi có khách, có nguồn thu.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Sơn, chiến lược kích cầu cần chọn điểm nhấn, điểm đến cụ thể nào để hiệu quả trong bối cảnh nguồn lực ngân sách có hạn. Quan trọng hơn nữa là cơ chế kiểm soát thế nào khi có chính sách và triển khai ra sao để thật sự hiệu quả. Như Đà Nẵng, từ điểm đến hàng đầu giờ bị thiệt hại nặng nề do đợt dịch vừa qua rất cần được hỗ trợ, kích cầu để sớm phục hồi.

Giải pháp kích cầu theo hướng tập trung vào 3 yếu tố chính là điểm đến an toàn, hệ thống cung ứng dịch vụ an toàn, người đi du lịch an toàn cũng được ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel, đề xuất.

Để làm điều này, Vietravel vừa họp bàn về kế hoạch kích cầu, khôi phục thị trường du lịch sau đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 2 với đại diện Tổng cục Du lịch và cơ quan quản lý du lịch ở TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Tây Ninh. Theo đó, chương trình dự kiến được triển khai đồng thời với 2 mục tiêu: Kích cầu du lịch và truyền thông về du lịch an toàn.

Mục tiêu lúc này là du lịch an toàn - an toàn để du lịch, sở du lịch các tỉnh, thành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chí an toàn, được áp dụng cho 3 nhóm đối tượng: điểm đến, dịch vụ và khách du lịch. Cơ quan quản lý du lịch sẽ theo dõi, kiểm tra giám sát để bảo đảm các đơn vị thực hiện theo đúng cam kết.

Xây dựng bản đồ số du lịch an toàn

Ông Nguyễn Quốc Kỳ đề xuất cần xây dựng bản đồ số du lịch an toàn tại từng địa phương, sau đó tích hợp vào một bản đồ chung để du khách có thể truy cập tìm hiểu thông tin trước khi lên kế hoạch đi du lịch. Cần có những bước đi căn cơ, bài bản hơn ở đợt kích cầu lần 2 này để đem lại hiệu quả bởi thời điểm này đã vào mùa thấp điểm của ngành du lịch.

Có thể chọn từng cụm điểm đến trọng điểm ở từng vùng, như khu vực Đông Nam Bộ gồm TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Tây Ninh làm hạt nhân triển khai kích cầu trước rồi từ đó lan tỏa ra các địa phương lân cận; cụm ở Tứ giác sông Hồng gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Ninh Bình...

"Mỗi khu vực có kế hoạch, chính sách, thời gian kích cầu khác nhau phù hợp, trong đó Hà Nội và TP HCM là 2 thị trường cung cấp nguồn khách lớn cho cả nước. Chọn nhóm để tập trung nguồn lực và địa phương cam kết thực thi, thay vì triển khai đại trà cả nước sẽ dễ loãng, chậm trong khi nguồn lực hạn chế" - ông Nguyễn Quốc Kỳ phân tích.

THÁI PHƯƠNG (NLĐO)