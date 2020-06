Kết nối đại ngàn với biển cả: Bước đột phá của ngành du lịch

(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa tổ chức chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch tại 2 thành phố biển Quy Nhơn và Tuy Hòa nhằm giới thiệu các tour kích cầu, chương trình du lịch giá rẻ, điểm đến an toàn ở Gia Lai. Sự kiện này đã đánh dấu hoạt động liên minh giữa các địa phương có thế mạnh du lịch rừng-biển, tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, kích thích thị trường khách nội địa.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh du lịch của Gia Lai cũng như các tỉnh trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. 6 tháng đầu năm, Gia Lai chỉ đón khoảng 358.000 lượt khách du lịch, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 37% so với kế hoạch. Do vậy, xúc tiến, kích cầu du lịch là một trong những yêu cầu thiết yếu nhằm khôi phục và phát triển kinh tế.

Cái bắt tay kích cầu

Thành phần tham gia chương trình của đoàn Gia Lai gồm có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp tham gia kích cầu. Tại sự kiện này, tỉnh ta giới thiệu 5 tour kích cầu mang đậm bản sắc cao nguyên gồm: tour “Chinh phục thác 50-Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng”; tour “Hương sắc cao nguyên Pleiku” khám phá những địa danh nổi tiếng: núi lửa Chư Đang Ya, Biển Hồ chè, Biển Hồ, Thủy điện Ia Ly, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG, chùa Minh Thành, Di tích Nhà lao Pleiku; tour “Ấn tượng bản sắc Tây Nguyên Gia Lai” khám phá Phố núi mù sương, săn ảnh trong rừng hoa dã quỳ, hoa pơ lang, tìm hiểu văn hóa bản địa của người Jrai, Bahnar, thưởng thức âm nhạc cồng chiêng; tour “Đi để thấy đường chân trời-Chinh phục đỉnh Chư Nâm-Gia Lai”; tour “Mùa lễ hội trên cao nguyên Pleiku” tham quan các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao tại các sự kiện trong tháng 10 và 11-2020 như Lễ hội hoa muồng vàng (huyện Chư Prông) và chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (huyện Ia Grai), kỷ niệm 15 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ngành du lịch Gia Lai giới thiệu chương trình kích cầu du lịch tại Phú Yên. Ảnh: H.N

Từ chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch tại 2 thành phố biển, các doanh nghiệp lữ hành và kinh doanh dịch vụ du lịch đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin về điểm đến, giá cả, dịch vụ để đi đến hợp tác, từ đó hình thành các tour tuyến mới hỗ trợ nhau cùng phát triển. Anh Hoàng Phương-Giám đốc Công ty Du lịch Niềm Vui Việt (Vietjoy Tourist), đại diện cho doanh nghiệp lữ hành Gia Lai tham gia hội nghị tại Bình Định và Phú Yên cho biết, sự liên kết để phát triển du lịch giữa biển và rừng là cần thiết trong thời điểm hiện nay. “Chúng tôi mang ngọn lửa cao nguyên xuống núi với mong muốn kết nối đại ngàn và biển cả một cách hiệu quả. Các tour mới mà du lịch Gia Lai giới thiệu như những món ăn lạ, kích thích các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số sản phẩm đặc thù như tour mùa lễ hội, đặc biệt là lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya đã gây được sự chú ý”-anh Hoàng Phương chia sẻ.

Kết nối du lịch đại ngàn và biển cả để kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: M.C

Trên tinh thần hợp tác, Gia Lai đã ký kết với Bình Định và Phú Yên các nội dung liên quan đến chương trình kích cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch kết nối, trao đổi khách lữ hành; tăng cường quảng bá điểm đến an toàn, giới thiệu chương trình du lịch giá rẻ cuối tuần, thu hút khách nội địa từ các tỉnh. Ông Nguyễn Văn Dũng-Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định-trao đổi: “Giữa du lịch Bình Định và Gia Lai đã có mối quan hệ thân tình qua nhiều hội nghị, chương trình quảng bá, famtrip… Vài năm trở lại đây, du lịch Bình Định có sự phát triển mạnh mẽ nên thông qua những chương trình xúc tiến như thế này sẽ có thể hỗ trợ Gia Lai kinh nghiệm quảng bá hiệu quả, đồng thời tăng cường hợp tác, giới thiệu các tour liên kết giữa 2 tỉnh đến với lữ hành cả nước”. Bà Hoàng Thị Thu Sen-Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel-Chi nhánh Quy Nhơn-cũng nhận định: “Trong 2 năm trở lại đây, du lịch Gia Lai đã có sự đột phá, vươn mình thông qua các lễ hội cồng chiêng, lễ hội hoa dã quỳ hay hoa muồng vàng… và dần khẳng định được thương hiệu. Trong tương lai gần, Vietravel sẽ mở lại văn phòng đại diện tại Gia Lai và tăng cường xây dựng sản phẩm để đưa khách đến Gia Lai”.

Cần tăng cường quảng bá và đầu tư hạ tầng

Tại các sự kiện xúc tiến, bên cạnh việc đánh giá cao chương trình hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp đã chỉ ra một điểm yếu của du lịch Gia Lai là công tác quảng bá còn hạn chế, thông tin về điểm đến vẫn chưa được các tỉnh biết đến rộng rãi, trong đó có hệ thống cung ứng dịch vụ. Đặc biệt, ẩm thực là yếu tố đóng vai trò quyết định về sức hấp dẫn của điểm đến nhưng hoạt động quảng bá còn thiếu chuyên nghiệp. Một vấn đề nữa là khách sạn cao cấp của tỉnh còn quá ít, hiện mới chỉ có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao nên rất khó để xây dựng tour du lịch cho đối tượng có khả năng chi trả cao và tổ chức các loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm…).

Hai địa phương Gia Lai-Bình Định ký kết hợp tác, phát triển du lịch với nhiều nội dung kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: M.C

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cũng cho rằng, Gia Lai nên đưa những câu chuyện, truyền thuyết hấp dẫn gắn với điểm đến nhằm thu hút du khách. Ngoài tập trung giới thiệu điểm đến cần đẩy mạnh quảng bá dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí... Còn ông Ngô Quang Định-Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên-nhận xét: “Hiện tại, sự tương tác giữa 2 tỉnh chưa thật sự tốt, vì vậy nên có sự trao đổi thị phần khách du lịch. Ví như mùa hè Gia Lai sẽ xây dựng tour đưa du khách về khám phá biển Phú Yên. Đến mùa lễ hội, Phú Yên sẽ tăng cường quảng bá đưa khách lên trải nghiệm vùng đất cao nguyên Gia Lai với nhiều điều mới lạ, hoang sơ”.

Theo ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai thì những doanh nghiệp đăng ký liên minh kích cầu lần này chính là hạt nhân của chương trình hợp tác. Mong rằng sự hợp tác này sẽ luôn bền vững để tất cả cùng phát triển.