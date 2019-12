Gia Lai đón 845 ngàn lượt khách du lịch

(GLO)- Năm 2019, tổng lượt khách du lịch, tham quan trong tỉnh Gia Lai ước đạt 845.000 lượt, tăng 25,5% so với năm 2018, đạt 100,6% kế hoạch.

Đồi cỏ hồng (xã Glar, huyện Đak Đoa). Ảnh: internet

Trong đó, khách nội địa đạt 830.000 lượt, tăng 25,9% so với năm 2018; khách quốc tế đạt 15.000 lượt, tăng 7,6% so với năm 2018. Tổng thu từ du lịch đạt 510 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách như: Techdemo 2019, kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku, Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ III. Ngoài ra, hoạt động du lịch tại các địa phương trong tỉnh cũng góp phần thu hút khách du lịch đến với Gia Lai.