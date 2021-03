Khói thuốc tăng nguy cơ cao huyết áp ở thanh thiếu niên

Người trẻ tuổi thường tiếp xúc với khói thuốc lá, dù chủ động hay thụ động, đều có nguy cơ bị huyết áp cao hơn nhiều so với người bình thường, theo nghiên cứu vừa được công bố trên tập san y học JAMA Network Open (thuộc Hiệp hội Y khoa Mỹ).



Ảnh: Shutterstock





Trả lời Hãng tin UPI, đồng tác giả nghiên cứu - tiến sĩ Rebecca V.Levy, chuyên gia tại Trung tâm y tế Montefiore (TP.New York, Mỹ), cho biết: “Bất kỳ mức độ tiếp xúc nào với thuốc lá cũng có hại cho phổi và mạch máu của người trẻ”.



Trước đó, tiến sĩ Levy và các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích mối liên hệ của việc tiếp xúc với khói thuốc và huyết áp ở 8.520 thanh thiếu niên từ 8 đến 19 tuổi. Theo đó, kết quả cho thấy những người tiếp xúc với thuốc lá chủ động hoặc thụ động có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn 31% so với người không tiếp xúc. Đồng thời, những người “hút thuốc chủ động” có nguy cơ bị tăng huyết áp cao gấp đôi so với người bình thường.



Bà Levy giải thích thêm chứng tăng huyết áp ở người có liên quan đến nhiều loại bệnh nguy hiểm như bệnh tim, bệnh thận, hay đột quỵ, và việc điều chỉnh mức độ tiếp xúc với thuốc lá ngay từ sớm có thể giúp hạn chế những nguy cơ này.



Ngoài ra, thông qua nghiên cứu, nhóm của tiến sĩ Levy cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cũng như những gia đình có con nhỏ nên cố gắng tự bỏ thuốc lá và hướng tới một môi trường không khói thuốc, nhằm đảm bảo sự an toàn cho con cái họ.

Theo TRÀ LINH (TNO)