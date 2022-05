Indonesia xác nhận ca tử vong thứ tư do mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Bệnh nhân tử vong là bé gái 7 tuổi từng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Tiến sỹ Iskak Tulungagung ở Đông Java (Indonesia); kết quả xét nghiệm không phát hiện virus viêm gan A, B, C, D, hoặc E.





Ngày 8/5, giới chức y tế Indonesia đã xác nhận ca tử vong thứ tư ở nước này do mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em.



Hãng thông tấn chính thức Antara cho biết bệnh nhân là bé gái 7 tuổi và từng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Tiến sỹ Iskak Tulungagung ở tỉnh Đông Java. Kết quả xét nghiệm không phát hiện virus viêm gan A, B, C, D, hoặc E.



Người đứng đầu Phòng Y tế huyện Tulungagung Kasil Rokhmad cho hay, mặc dù không nhiễm virus viêm gan song bệnh nhi này có một số triệu chứng điển hình của bệnh viêm gan bí ấn ở trẻ em được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố gần đây.



Các triệu chứng gồm vàng da, sốt, tiêu chảy, nước tiểu sẫm và phân nhạt màu. Ngoài ra, bệnh nhi có các yếu tố phù hợp với các tiêu chí khác về bệnh viêm gan bí ẩn như dưới 10 tuổi và không mắc bệnh nền.



Cũng theo ông Kasil, ban đầu, bệnh nhi này bị sốt và nôn ói suốt bốn ngày. Bệnh nhi được đưa đến một bệnh viện tư song không có nhiều tiến triển nên được chuyển đến Bệnh viện Tiến sỹ Iskak Tulungagung và tử vong tại đây vào ngày 6/5.



Trong khi đó, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đông Java, Tiến sỹ Erwin Astha Triyono cho biết cơ quan này chưa xác định được nguyên nhân bệnh nhi tử vong và hiện đang phối hợp với Bộ Y tế để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu.



Theo ông Erwin, triệu chứng rõ ràng nhất ở bệnh nhi này là hội chứng vàng da cấp tính. Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện các bệnh truyền nhiễm Sulianti Saroso ở Jakarta - cơ sở y tế tuyến cuối được chỉ định điều trị các ca mắc bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em.

Theo TTXVN/Vietnam+