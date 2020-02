Bí quyết ngăn chặn virus lạ xâm nhập vào cơ thể

Trong thời điểm dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (Covid-19), chế độ dinh dưỡng hợp lý là một trong những giải pháp giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể.

Dịch bệnh do Covid-19 lây lan nhanh từ người sang người nhưng lại chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng ngừa. Cùng với nhiều biện pháp được khuyến cáo như: tránh tới nơi đông người, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang,.. thì phòng ngừa Covid-19 bằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý tăng cường sức đề kháng để ngăn chặn virus lạ xâm nhập vào cơ thể là một biện pháp hữu ích.

Bổ sung Vitamine C

Theo TS-BS Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng Khoa Dinh dưỡng Tiết chế Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, mỗi người cần ăn uống đầy đủ, đảm bảo đủ chất đạm và các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là những thực phẩm giàu vitamine C. Bởi vì người có sức đề kháng tốt sẽ ít nguy cơ mắc bệnh hơn, trường hợp không may mắc bệnh cũng sẽ diễn biến nhẹ hơn và hồi phục nhanh hơn. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già, người suy dinh dưỡng, người có bệnh lý mạn tính như đái tháo đường rất dễ bị nhiễm bệnh, vì vậy, cần tăng cường khả năng đề kháng cho cơ thể.

Vitamine C là chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, bởi dưỡng chất này hỗ trợ tạo bạch cầu và giúp tăng khả năng chống lại tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamine C mà cần phải được cung cấp thông qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Các loại trái cây họ cam, quýt, kiwi, đu đủ chín, dâu tây, ớt ngọt, cà chua, bông cải xanh, khoai tây,…là những nguồn thực phẩm giàu vitamine C. Mỗi ngày nên ăn khoảng 300g rau xanh, 2-3 phần hoa quả tươi (một phần tương đương 1 trái cam cỡ vừa, hoặc 1 trái kiwi, 1 trái táo, 2-3 múi bưởi, 1 trái ổi, 1/2 trái bơ, 6 trái dâu tây, 1 ly đu đủ (xắt miếng)…) thì sẽ nhận đủ nhu cầu vitamine C cho cơ thể.

Ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên với xà phòng là những yếu tố giúp cơ thể chống lại dịch bệnh (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Tuy nhiên, vitamine C tan trong nước và dễ bị hủy bởi nhiệt độ. Do đó, không nên đun nấu rau củ quá lâu trên bếp và nên ăn trái cây ngay sau khi cắt gọt sẽ hạn chế mất vitamine C trong thực phẩm. Để tăng cường đề kháng, mỗi nhóm đối tượng sẽ có những lưu ý riêng:

Phụ nữ mang thai dễ bị thiếu sắt và acid folic nên cần được bổ sung đầy đủ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Trẻ nhỏ cần được bú mẹ và ăn dặm đúng cách. Cần có chế độ ăn phù hợp với khả năng tiêu hóa hấp thu ở từng độ tuổi của trẻ

Đối với người già do khả năng ăn kém, hoạt động của hệ tiêu hóa cũng kém hơn lúc trẻ nên dễ bị thiếu chất. Cảm giác khát kém nhạy nên dễ bị thiếu nước. Vì vậy, đối với nhóm đối tượng này cần chú ý cung cấp đủ dưỡng chất và đủ nước cho cơ thể. Nên ăn nhiều bữa với thức ăn dễ tiêu hóa và giàu dưỡng chất.

Người suy dinh dưỡng thường thiếu nhiều chất. Đặc biệt, chất đạm và các vi chất như sắt, kẽm, vitamine A, E, C…là những nhóm chất cần thiết cho hệ miễn dịch.

Người bệnh đái tháo đường nên ăn uống điều độ, chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và trung bình để tránh đường trong máu tăng cao. Khi bổ sung trái cây để tăng vitamine C cho cơ thể cần chọn trái cây ít ngọt.

Lối sống lành mạnh

Lối sống lành mạnh, sắp xếp khoa học giữa công việc, chơi thể thao và nghỉ ngơi thư giãn sẽ là liều thuốc bổ vô cùng quan trọng nhằm củng cố hệ thống miễn dịch.

Thường xuyên tập luyện thể thao, cải thiện môi trường sống,…cũng giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng. Hạn chế các thói quen xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và hệ miễn dịch nói riêng như ngủ không đủ giấc, thức quá khuya hay thức đêm, ăn uống thất thường. Ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ sản sinh ra cytokine là một loại protein có khả năng kháng viêm và chống nhiễm trùng nên sẽ làm giảm khả năng mắc bệnh. Cung cấp đủ nước mỗi ngày cho cơ thể giúp thải độc tố và cũng là một cách hỗ trợ cho hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hạnh, để tăng cường hệ miễn dịch, việc cung cấp đủ dưỡng chất, cũng như bổ sung đủ vitamine C trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày không đồng nghĩa với việc hoàn toàn có thể phòng ngừa được dịch cúm do Covid-19. Quan trọng hơn cả là mọi người cần tránh nguy cơ phơi nhiễm với mầm bệnh bằng cách tuân thủ theo đúng những khuyến cáo của Bộ Y tế, bao gồm tránh tiếp xúc nơi đông người, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên với xà phòng (hoặc dung dịch rửa tay nhanh), không đưa tay bẩn lên mắt, môi, miệng... Trường hợp có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp như ho, sốt, khó thở thì nên đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị sớm.