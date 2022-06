Vụ án tại Cục Lãnh sự: Nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD

Về vụ án ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can về tội "Nhận hối lộ" và 3 bị can về tội "Đưa hối lộ".



Bộ Công an đề nghị cung cấp chi tiết danh sách chuyến bay "giải cứu"

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)



Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.



Tại cuộc họp, cơ quan Công an các đơn vị đã cung cấp thêm thông tin về các vụ án dư luận quan tâm.



Về vụ án ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can về tội "Nhận hối lộ" và 3 bị can về tội "Đưa hối lộ."



Kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.



"Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận điều tra," đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết.



Trước đó, cuối tháng 1, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), ông Đỗ Hoàng Tùng (Phó Cục trưởng), ông Lê Tuấn Anh (Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự) và ông Lưu Tuấn Dũng (Phó Phòng Bảo hộ công dân) về tội "Nhận hối lộ."



Ngày 25/3, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội "Đưa hối lộ."



Đến ngày 14/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an).



Theo Bộ Công an, Bộ này vẫn đang Tiếp tục điều tra về tội hối lộ trong vụ Cục Lãnh sự.

Theo TTXVN/Vietnam+