"Mẹ đỡ đầu" của trẻ em mồ côi

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: “Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động (tháng 10-2021), các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 6 trẻ có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và 62 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đang tiếp tục lan tỏa, được cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục đồng hành, nối vòng tay lớn để đón nhận, tiếp sức thêm nhiều trẻ em có số phận không may mắn”.