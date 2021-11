Công an TP. Pleiku triển khai "Biển bảng an ninh - Móc khóa an ninh"

(GLO)- Để phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao và lan tỏa đến mọi người dân, sáng 29-11, Công an thành phố Pleiku phối hợp với Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Gia Lai triển khai chương trình trao tặng “Biển bảng an ninh - Móc khóa an ninh” và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị.

Theo đó, công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Gia Lai đã hỗ trợ Công an thành phố trong công tác tuyên truyền về an ninh trật tự bằng hình thức trao tặng 600 móc khóa an ninh và 1.850 pano, áp phích tuyên truyền phòng chống tội phạm với tổng giá trị 80 triệu đồng.

Trên các móc khóa, pano áp phích có ghi thông tin số điện thoại đường dây nóng của Trực ban Công an phường, xã và Trưởng Công an phường, xã.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP viễn thông FPT chi nhánh Gia Lai trao tặng " Biển bảng an ninh - Móc khóa an ninh" cho Công an thành phố Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Sau khi tiếp nhận số vật phẩm này, lực lượng Công an thành phố sẽ cấp phát móc khóa cho người dân, triển khai gắn các pa nô tuyên truyền về an ninh trật tự đặt tại các vị trí dễ nhìn thấy ở các địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay. Qua đó, giúp người dân kịp thời thông tin, phản ánh tình hình ANTT đến lực lượng Công an; tạo điều kiên thuận lợi, tích cực tương tác giữa lực lượng Công an với Nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.