Con gái nâng niu mẩu giấy đặc biệt và câu chuyện thay mẹ viết tiếp ước mơ

Mới đây, hình ảnh mẩu giấy ngả vàng ghi lại lời chúc của mẹ trước ngày con gái thi đại học ‘đốn tim’ dân mạng vì tình mẫu tử ngọt ngào. Ít ai biết, cô gái này đang viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ.



Yêu thương chữa lành nỗi đau hậu Covid-19

Mẩu giấy chúc con gái thi tốt được bạn Minh Xoan cất giữ cẩn thận 4 năm qua. Ảnh: NVCC



Cô con gái trong câu chuyện trên là Vũ Minh Xoan (21 tuổi, quê Bắc Giang). Còn mẩu giấy được mẹ chị là bà Chu Thị Thảng (51 tuổi) viết tay cách đây 4 năm, có nội dung như sau: “Con gái ơi! Sắp thi rồi đấy, cố gắng chăm học để thi đại học tốt nhé! Yêu yêu! Cố lên!”.



Cảm xúc dồi dào hơn lần đầu



Minh Xoan kể lại khoảng 2 tháng trước kỳ thi đại học hồi năm 2018, mẹ viết lời chúc lên giấy rồi dán trên bàn học. Sáng hôm sau thức dậy, hình ảnh ấy đã làm bạn rất vui. Khi đó, Xoan hay thức khuya dậy sớm để ôn bài. Mẹ thấy vậy nên thường quan tâm, động viên.



Nay Xoan đã là sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Hà Nội), còn mẩu giấy vẫn được bạn đặt đúng ở vị trí năm xưa. Lần nào về thăm nhà, cô gái lại cẩn thận lau sạch bụi bám trên đó như một thói quen.



“Mỗi lần như vậy, cảm xúc lại dồi dào hơn vì mẹ vẫn yêu thương mình như vậy, thậm chí là nhiều hơn. Vật chất vốn không thể sánh bằng những thứ nho nhỏ như vậy. Có lần thấy mình lau bụi, mẹ bảo giấy dần phai màu, mực dần mờ đi, nhưng tình yêu mẹ dành cho con là bất diệt”, cô gái tự hào nói về người mẹ sống tình cảm.



Minh Xoan chụp hình cùng mẹ và hai cháu. Ảnh: NVCC



Còn mẹ Xoan cho hay thi thoảng con gái bảo “nhờ tờ giấy này mà con thi tốt đấy mẹ ạ”. Bà hạnh phúc vì chỉ có mấy chữ mà cô con gái vẫn còn cất giữ và nâng niu.



Được biết, Xoan là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Các thành viên trong nhà luôn thoải mái trong việc thể hiện tình cảm. Bà Thảng tuy tình cảm nhưng vẫn nghiêm khắc trong việc dạy con. Còn chồng bà ít nói, quan tâm con cái chỉ thể hiện qua hành động.



“Mẹ là người tuyệt vời nhất”



Minh Xoan nhớ như in ngày đặt bút ghi nguyện vọng, mẹ nói: “Nếu con đậu nguyện vọng 1 thì mẹ cho con học ngành con mong muốn. Còn nếu trượt thì mong con học sư phạm theo mong muốn của mẹ”. Rốt cuộc, Xoan trượt nguyện vọng 1 là ngành Ngôn ngữ và hiện đang học Sư phạm Tiểu học.



Cô gái này cho biết, mẹ cô xưa làm giáo viên mầm non được 10 năm thì đổi nghề vì một vài lý do. Mẹ muốn con gái học sư phạm cho ổn định. Sẵn có tình yêu đứng lớp nên Xoan tiếp nối chị gái, viết tiếp ước mơ còn đang dang dở của mẹ.



Dù đã ngoài 20 tuổi nhưng Xoan vẫn được mẹ quan tâm từng li từng tí. Chẳng hạn như trước mỗi kỳ thi, mẹ gọi điện hoặc nhắn tin chúc thi tốt. Buổi tối, bà thức đợi Xoan dạy thêm xong, pha sữa cho con uống rồi nhắc con đi ngủ sớm.



Ngày còn bé, tối nào bà Thảng cũng kể chuyện ru các con ngủ. Lớn lên, Xoan mới biết đó là câu chuyện do mẹ tự nghĩ ra chứ chẳng có trong sách vở nào. Nhưng nhờ khiếu kể chuyện hài hước nên bạn vẫn mê tít. Chẳng hạn hôm nào bạn nghịch, mẹ kể: “Một gia đình có 5 người gồm bố, mẹ, anh Tít, chị Mít và em Na. Hôm nay em Na rất là hư, em Na không nghe lời, vậy theo con thì em Na phải làm sao?”. Cứ như thế, 3 anh chị em nhà Xoan lớn lên từ những lời ru và cũng là bài học của mẹ.



Minh Xoan bày tỏ: “Mẹ là người tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế. Bình thường đã bày tỏ tình cảm với mẹ nhiều rồi nên giờ mình chỉ muốn nói: “Con yêu mẹ rất nhiều”.



Bà Thảng được 3 con tổ chức sinh nhật vào ngày sinh nhật 51 tuổi. Ảnh: NVCC



“Mặc dù không còn đi dạy nhưng tôi vẫn yêu nghề, yêu bọn trẻ lắm. Nay 2 con gái theo nghề của mẹ, tôi rất mãn nguyện và không quên dạy các con rằng đã chọn nghề giáo thì phải tận tụy, nhiệt huyết. Tôi mong các con của mình luôn ngoan ngoãn, hòa đồng và biết chia sẻ với người khác”, bà Thảng bộc bạch.

Theo Thanh Khương (TNO)