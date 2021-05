Đà Nẵng: Hơn 6.000 người hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm

Ngày 20.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng cho biết, trong 4 tháng vừa qua, BHXH thành phố đã giải quyết chế độ BHXH 1 lần cho 6.138 lượt người, tăng 63,51% so với cùng kỳ năm trước.





Giải quyết hơn 6.000 trường hợp hưởng BHXH 1 lần trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Kim Oanh



Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mặc dù thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, nhưng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn vẫn gặp khó khăn.



Thực trạng này đã khiến nhiều lao động không có việc làm, rơi vào cảnh thất nghiệp, không có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH; nhiều người đã chờ đủ 12 tháng nghỉ việc để làm hồ sơ đề nghị giải quyết BHXH 1 lần.



Nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, BHXH thành phố triển khai nhiều giải pháp như tăng cường công tác truyền thông; bố trí cán bộ thường trực ở bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ tuyên truyền, giúp cho người lao động hiểu rõ những thiệt hơn khi nhận BHXH 1 lần. Qua đó, BHXH thành phố vận động họ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi đến làm thủ tục; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện chủ động phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nhất là mục đích, vai trò, ý nghĩa và quyền lợi của người tham gia BHXH.



Trên cơ sở đó, BHXH thành phố góp phần giúp cho người lao động nhìn nhận đúng đắn, toàn diện hơn về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung, chính sách, chế độ về BHXH nói riêng.



Cũng trong 4 tháng đầu năm 2021, BHXH TP.Đà Nẵng đã giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 54.673 lượt người; tiếp nhận tăng mới hưởng trợ cấp thất nghiệp 5.239 lượt người, lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 29.854 lượt người…

Theo HỮU LONG (LĐO)