Gia Lai tăng cường phòng-chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

(GLO)- Thực hiện tinh tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 262/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng-chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể triển khai các biện pháp phòng-chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã. Trong đó thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đồng thời chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã từ các công trình công cộng, nhà cao tầng, khu chung cư...

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm phòng-chống tai nạn, thương tích cho trẻ em ở các điểm vui chơi, thể thao, giải trí. Ảnh: Thanh Nhật



Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng-chống tai nạn, thương tích, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã từ các công trình công cộng, nhà cao tầng; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em...



Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu vực vui chơi giải trí, chung cư, nhà cao tầng... Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn phòng-chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo làm rõ tránh nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nâng cao trách nhiệm các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng-chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng-chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trong cộng đồng xã hội và tại khu dân cư...



THANH NHẬT