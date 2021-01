Những ngày qua, trên mạng xã hội đưa hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng, được cho là ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) gây xúc động mạnh.



Đồng hành cùng con

Hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng - Ảnh: facebook



Những ngày qua, trên mạng xã hội đưa hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đang ngủ say đi tiêm phòng , được cho là ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) gây xúc động.



Hình ảnh bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày 22.1. Bé gái đội mũ bảo hiểm màu đỏ, bồng em đang ngủ say được quấn trong chiếc khăn cũ nền trắng có hoa đỏ tím.



Xúc động nhất là hai cánh tay bé 7 tuổi ôm em vào lòng khư khư, trông rất chuyên nghiệp, như muốn chở che, bảo vệ em mình đến cùng.



Một cán bộ của Trung tâm Y tế H.Ba Tơ cho biết, bé bế em đi tiêm ngừa là cháu Phạm Thị Ngọc (khoảng 7 tuổi), con của mẹ Phạm Thị Xỏ (theo giấy tờ là 21 tuổi) ở thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi).



Vào ngày 19.1, bé Ngọc theo mẹ đưa em đến Trạm Y tế xã Ba Vì để tiêm ngừa cho em. Tuy nhiên, do mẹ sinh đôi (tháng 9.2020) nên bé Ngọc phải "đảm nhận" bế một em, sau khi được mẹ quấn khăn choàng em bé kỹ lưỡng vào vai bé Ngọc.



Theo bà Mai Thị Anh, Trưởng trạm Y tế xã Ba Vì, khi mang thai song sinh, mẹ của bé Ngọc là chị Xỏ có sức khỏe kém nên cán bộ y tế xã Ba Vì theo dõi thường xuyên cho đến khi mẹ tròn con vuông.



Bé gái 7 tuổi bồng em đi tiêm phòng nói trên là người Hrê ở xã Ba Vì. Đây là xã có phần lớn là người Hrê. Ở trung tâm xã này mua bán tương đối nhộn nhịp và được xem như "thị tứ" của các xã phía tây huyện miền núi Ba Tơ.



Theo PHẠM ANH (TNO)